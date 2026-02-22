Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Haus mit Garten kaufen in Ko Kaeo, Thailand

Villa in Ban Bang Ku, Thailand
Villa
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 486 m²
KOH22046 Luxuriöse Villa 5BR/6Bath mit privatem PoolTauchen Sie ein in die Ruhe mit dieser …
$1,01M
Eine Anfrage stellen
Villa in Pa Khlok, Thailand
Villa
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 1 100 m²
ISL6485 Die Villa befindet sich an der Ostküste von Phuket, weg von den Touristenmassen und…
$4,68M
Eine Anfrage stellen
Villa in Ban Bang Ku, Thailand
Villa
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
KOH22217 Haus im Herzen von Koh Kaew Ort: Koh Kaew: Eingebettet in einer erstklassigen Lage,…
$429,253
Eine Anfrage stellen
OneOne
Villa in Ban Bang Ku, Thailand
Villa
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
TAL5874 Dieses Haus befindet sich im Zentrum von Phuket in einem ruhigen und relativ unentw…
$532,787
Eine Anfrage stellen
Villa in Pa Khlok, Thailand
Villa
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 450 m²
TAL5941 Geräumiges Haus im tropischen Paradies von Phuket ist ein Traum von vielen Menschen…
$914,121
Eine Anfrage stellen
Villa in Ban Bang Ku, Thailand
Villa
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 332 m²
KOH22045 Eleganter und geräumiger 4BR/5Bath Villa:Treten Sie in eine Luxuswelt mit diesem s…
$740,153
Eine Anfrage stellen
Villa in Pa Khlok, Thailand
Villa
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 832 m²
ISL6722 Das weltweit erste dreistufige Penthouse mit eigenem Yachthafen.Vorteile:Waterfront…
$2,78M
Eine Anfrage stellen
Villa in Ban Bang Ku, Thailand
Villa
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 650 m²
KOH22146 Einweihung einer außergewöhnlichen Gelegenheit für Familien, die inmitten der atem…
$1,48M
Eine Anfrage stellen
Villa in Ban Bang Ku, Thailand
Villa
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 261 m²
KOH22044 Erleben Sie Luxus leben in seinem schönsten in diesem atemberaubenden 3-Schlafzimm…
$629,447
Eine Anfrage stellen
Villa in Pa Khlok, Thailand
Villa
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 829 m²
KOH3900 High Standart Royal Villa mit 23 Meter Privat Yacht Liegeplatz. Die Liegeplätze bef…
$6,28M
Eine Anfrage stellen
Villa in Ban Bang Ku, Thailand
Villa
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
KOH22221 Im lebendigen Herzen von Ko Kaeo gelegen, bietet dieses exquisite Einfamilienhaus …
$302,067
Eine Anfrage stellen
Villa in Ban Bang Ku, Thailand
Villa
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 7
Fläche 1 420 m²
KOH7344 Willkommen in dieser luxuriösen neuen Villa in Phukets lebendigem Koh Kaew Bereich,…
$4,10M
Eine Anfrage stellen
Villa in Pa Khlok, Thailand
Villa
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 748 m²
ISL4884 Am Fuße der majestätischen Royal Villa, Ihre private 23M Yacht Liegeplätze. Sie sin…
$6,86M
Eine Anfrage stellen
Villa in Ban Bang Ku, Thailand
Villa
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 320 m²
TAL5871 Diese Villa befindet sich im Zentrum von Phuket in einem ruhigen und relativ unentw…
$830,893
Eine Anfrage stellen
Villa in Ban Bang Ku, Thailand
Villa
Ban Bang Ku, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
KOH22688 Dieses schön gestaltete 3-Zimmer-Haus kombiniert Komfort, Funktionalität und moder…
$395,381
Eine Anfrage stellen
Villa in Pa Khlok, Thailand
Villa
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 283 m²
ISL7192 Dieses Haus ist unter thailändischem Firmennamen registriert. Es besteht aus:Zwei S…
$794,913
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Ko Kaeo, Thailand

