Häuser mit Garage in Ko Kaeo, Thailand

Haus 4 zimmer in Ban Bang Ku, Thailand
Haus 4 zimmer
Ban Bang Ku, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 1
Eine tolle Option für eine Familie oder Investition!Moderne Villa mit privatem Pool, voll mö…
$382,000
Immobilienangaben in Ko Kaeo, Thailand

