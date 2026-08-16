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Studio-Wohnung mit Garten kaufen in Kathu, Thailand

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Patong
4
Pa Tong
4
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Kamala, Thailand
Studio 1 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 2/8
Italienische Coastal-Style Resort Residenz in PhuketEin modernes Wohnresort für komfortables…
$118,118
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Immobilienangaben in Kathu, Thailand

mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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