Häuser mit Terrasse in Karon, Thailand

Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 6
Fläche 330 m²
KAR7272 Eigenschaften des Objekts: • 2 Häuser mit Pool in der Nähe von Karon Strände• Pano…
$1,06M
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
KAT6468 Ein einzigartiger Komplex zwischen den üppigen tropischen Hängen des Kata Beach. Nu…
$896,575
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 450 m²
KAT6048 Nur 50 Meter zum Meer!Es gibt einen ruhigen und ruhigen Ort, perfekt für die ganze …
$1,70M
Eine Anfrage stellen
OneOne
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
KAT21706 Entdecken Sie eine einzigartige Gelegenheit, eine der letzten zwei verbleibenden V…
$543,408
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 700 m²
KAT5739 Moderne Villa in schneeweißer Farbe. Die perfekte Kombination aus Luxus und Komfort…
$787,315
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 432 m²
KAT22627 Eine anspruchsvolle und geräumige Villa für nahtloses tropisches Wohnen ist jetzt …
$963,271
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 530 m²
KAR21708 Dies ist ein Projekt mit einer begrenzten Anzahl von Villen, von denen jeder auf s…
$993,891
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
KAR6006 Die Villa mit stilvollen Möbeln und Inneneinrichtung. Original-Design, helle Kombin…
$745,539
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 324 m²
KAT22755 Erleben Sie eine der spektakulärsten Sky-Villen von Phuket, die einen ununterbroch…
$2,40M
Eine Anfrage stellen
Vienna PropertyVienna Property
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
KAT7117 Diese atemberaubende Villa auf drei Ebenen bietet eine perfekte Mischung aus Komfor…
$5,79M
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 660 m²
KAR22394 Diese 4-Zimmer-Meerblick-Villa bringt einen raffinierten Lebensstil zum Herzen von…
$1,68M
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 6
Fläche 1 847 m²
KAR7015 Dieses Projekt ermöglicht es den neuen Eigentümern, den Raum zu maximieren. Es best…
$2,89M
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 513 m²
KAT22443 Eingebettet in die malerischen Hügel von Kata, Phuket, diese ultra-luxuriösen Vill…
$1,98M
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 803 m²
KAT21709 Dies ist nur eine Entwicklung von 3 luxuriösen Villen. Sie sind innerhalb einer Ho…
$1,61M
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
KAT22549 Eine begrenzte Sammlung moderner Villen am Hang bietet die perfekte Mischung aus P…
$639,493
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 191 m²
KAT5097 Dies ist Luxury Villa verfügt über einen privaten Infinity-Pool, der für außergewöh…
$1,77M
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 446 m²
KAR22550 Eine seltene Gelegenheit, eine stilvolle Hillside Villa nur einen kurzen Spazierga…
$2,12M
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 700 m²
KAT5156 Diese dreistöckige Villa in Kata ist eine perfekte Mischung aus Komfort, Privatsphä…
$864,440
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 489 m²
KAR21952 Wo Luxus trifft Panorama PerfektionInmitten der bezaubernden Landschaft von Phuket…
$2,37M
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
KAT3062 Eine 4-Zimmer-Villa im modernen Stil mit einem privaten Pool befindet sich auf eine…
$994,588
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
KAR6543 500 Meter zum Karon Beach!Erstaunliche Villa zum Leben im Paradies. Nur wenige Gehm…
$2,19M
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 320 m²
KAR5960 ENJOY SEAVIEW LUXURY LIVING NEXT to NATURE.Neues Erstaunliches Projekt mit geräumig…
$1,53M
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 560 m²
KAT21824 Diese Unterkunft befindet sich in einem der renommiertesten Villenviertel von Phuk…
$2,54M
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 294 m²
KAT5096 Das Innere dieser schönen Villa verfügt über gut aussehende Möbel und Accessoires, …
$4,02M
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 1 400 m²
KAT5996 Design dieser schönen Villa schafft eine festliche Atmosphäre. Gleichzeitig sieht e…
$2,22M
Eine Anfrage stellen

