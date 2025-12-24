Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Karon
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Karon, Thailand

villen
97
17 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Karon, Thailand
Haus 3 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 66 m²
Diese Wohnanlage im mediterranen Stil liegt nur einen kurzen Spaziergang vom Strand Kata ent…
$204,852
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
Haus 2 zimmer in Karon, Thailand
Haus 2 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Moderne Wohnanlage an der Westküste von Phuket bietet stilvolle Apartments nur 500 Meter vom…
$87,981
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
Haus 1 zimmer in Karon, Thailand
Haus 1 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Auf einem malerischen Hügel, nur 800 m von einem der schönsten Strände von Phuket entfernt, …
$146,206
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
AdriastarAdriastar
Villa 5 zimmer in Karon, Thailand
Villa 5 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 231 m²
Stockwerk 3/3
Erleben Sie ein neues Luxusniveau in einer der malerischsten Ecken von Phuket. Diese moderne…
$1,95M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Haus 2 zimmer in Karon, Thailand
Haus 2 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Diese Wohnanlage im mediterranen Stil liegt nur einen kurzen Spaziergang vom Strand Kata ent…
$93,745
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
Haus 3 zimmer in Karon, Thailand
Haus 3 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Die Wohnung befindet sich 900 Meter vom Karon Beach an der Westküste von Phuket. Die Lage ha…
$236,332
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
International Property AlertsInternational Property Alerts
Haus 3 zimmer in Karon, Thailand
Haus 3 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Moderne Wohnanlage an der Westküste von Phuket bietet stilvolle Apartments nur 500 Meter vom…
$166,159
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
Haus 2 zimmer in Karon, Thailand
Haus 2 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Das Apartment liegt nur 300 Meter vom Strand an der Westküste von Phuket entfernt. Karon Der…
$127,257
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
Haus 2 zimmer in Karon, Thailand
Haus 2 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Moderne Wohnanlage befindet sich in der renommierten Küstenregion von Karon. Dies ist ein se…
$109,077
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
VernaVerna
Haus 3 zimmer in Karon, Thailand
Haus 3 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 54 m²
Die 2-Zimmer-Wohnung in der Nähe von Karon Beach ist ein einzigartiges Angebot für diejenige…
$201,128
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
Haus 3 zimmer in Karon, Thailand
Haus 3 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Dieses Apartment mit 2 Schlafzimmern ist ein tolles Angebot für diejenigen, die eine komfort…
$237,775
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
Haus 1 zimmer in Karon, Thailand
Haus 1 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Moderne Wohnanlage an der Westküste von Phuket bietet stilvolle Apartments nur 500 Meter vom…
$80,746
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
Haus 4 zimmer in Karon, Thailand
Haus 4 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Die Apartments im Bezirk Karon in Phuket bieten ideale Bedingungen für ein komfortables Lebe…
$563,466
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
Haus 2 zimmer in Karon, Thailand
Haus 2 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Diese Wohnanlage im mediterranen Stil liegt nur einen kurzen Spaziergang vom Strand Kata ent…
$107,836
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
Haus 3 zimmer in Karon, Thailand
Haus 3 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Diese Wohnanlage im mediterranen Stil liegt nur einen kurzen Spaziergang vom Strand Kata ent…
$147,964
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
Haus 2 zimmer in Karon, Thailand
Haus 2 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stilvolle Apartments befinden sich in einer der komfortabelsten und ausgewogenen Gegenden vo…
$137,838
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština
Haus 2 zimmer in Karon, Thailand
Haus 2 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Das Projekt befindet sich in der bequemsten Gegend an der Westküste von Phuket. Die Architek…
$204,432
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
KVARIS
Sprachen
English, Русский, Polski, Čeština

Immobilienangaben in Karon, Thailand

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen