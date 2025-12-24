Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Berghütte kaufen in Karon, Thailand

Villa 5 zimmer in Karon, Thailand
Villa 5 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 231 m²
Stockwerk 3/3
Erleben Sie ein neues Luxusniveau in einer der malerischsten Ecken von Phuket. Diese moderne…
$1,95M
