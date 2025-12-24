Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser am Meer in Karon, Thailand

Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Fläche 800 m²
Etagenzahl 2
Exklusiv! Haus zum Verkauf für Renovierung mit Land auf Karon Beach, Phuket!600m zum Meer mi…
$769,585
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 6
Fläche 330 m²
KAR7272 Eigenschaften des Objekts: • 2 Häuser mit Pool in der Nähe von Karon Strände• Pano…
$1,06M
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
KAT6468 Ein einzigartiger Komplex zwischen den üppigen tropischen Hängen des Kata Beach. Nu…
$896,575
Eine Anfrage stellen
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 450 m²
KAT6048 Nur 50 Meter zum Meer!Es gibt einen ruhigen und ruhigen Ort, perfekt für die ganze …
$1,70M
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 530 m²
KAR21708 Dies ist ein Projekt mit einer begrenzten Anzahl von Villen, von denen jeder auf s…
$993,891
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
KAR5433 Neues Erstaunliches Projekt mit geräumigen Villen bietet eine einzigartige Kombinat…
$883,721
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
KAR6006 Die Villa mit stilvollen Möbeln und Inneneinrichtung. Original-Design, helle Kombin…
$745,539
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 324 m²
KAT22755 Erleben Sie eine der spektakulärsten Sky-Villen von Phuket, die einen ununterbroch…
$2,40M
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
KAT7117 Diese atemberaubende Villa auf drei Ebenen bietet eine perfekte Mischung aus Komfor…
$5,79M
Eine Anfrage stellen
Moya7yaMoya7ya
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 660 m²
KAR22394 Diese 4-Zimmer-Meerblick-Villa bringt einen raffinierten Lebensstil zum Herzen von…
$1,68M
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 6
Fläche 1 847 m²
KAR7015 Dieses Projekt ermöglicht es den neuen Eigentümern, den Raum zu maximieren. Es best…
$2,89M
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 513 m²
KAT22443 Eingebettet in die malerischen Hügel von Kata, Phuket, diese ultra-luxuriösen Vill…
$1,98M
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 191 m²
KAT5097 Dies ist Luxury Villa verfügt über einen privaten Infinity-Pool, der für außergewöh…
$1,77M
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 446 m²
KAR22550 Eine seltene Gelegenheit, eine stilvolle Hillside Villa nur einen kurzen Spazierga…
$2,12M
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 489 m²
KAR21952 Wo Luxus trifft Panorama PerfektionInmitten der bezaubernden Landschaft von Phuket…
$2,37M
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
KAT3062 Eine 4-Zimmer-Villa im modernen Stil mit einem privaten Pool befindet sich auf eine…
$994,588
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 320 m²
KAR5960 ENJOY SEAVIEW LUXURY LIVING NEXT to NATURE.Neues Erstaunliches Projekt mit geräumig…
$1,53M
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 560 m²
KAT21824 Diese Unterkunft befindet sich in einem der renommiertesten Villenviertel von Phuk…
$2,54M
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 294 m²
KAT5096 Das Innere dieser schönen Villa verfügt über gut aussehende Möbel und Accessoires, …
$4,02M
Eine Anfrage stellen
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 1 400 m²
KAT5996 Design dieser schönen Villa schafft eine festliche Atmosphäre. Gleichzeitig sieht e…
$2,22M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Karon, Thailand

