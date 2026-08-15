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Hotels in Chon Buri, Thailand

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Pattaya
4
4 immobilienobjekte total found
Hotel in Pattaya, Thailand
Hotel
Pattaya, Thailand
Schlafräume 2
Stockwerk 2/2
Eine einmalige Gelegenheit für Investoren. Zum Verkauf ein Gebäude von 19 Wohnungen mit verf…
$2,45M
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3-star hotel for sale, 84 rooms, near Central Pattaya Mall, 2.5 km. in Pattaya, Thailand
3-star hotel for sale, 84 rooms, near Central Pattaya Mall, 2.5 km.
Pattaya, Thailand
Zimmer 84
Etagenzahl 5
3-Sterne-Hotel zu verkaufen, 84 Zimmer, in der Nähe der Central Pattaya Mall, 2,5 km. Gelege…
$6,77M
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Hotel in Naklua, Thailand
Hotel
Naklua, Thailand
Zimmer 264
Etagenzahl 18
Wir bieten ein Hotel mit 264 Zimmern zum Verkauf neben Pattaya Seaview in jedem Zimmer.Geleg…
$44,00M
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4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 326 Zimmer, in der Nähe von Bali Hai Pier, Pattaya, Chonburi, Thailand, in Pattaya, Thailand
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 326 Zimmer, in der Nähe von Bali Hai Pier, Pattaya, Chonburi, Thailand,
Pattaya, Thailand
Zimmer 326
Etagenzahl 7
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 326 Zimmer, in der Nähe von Bali Hai Pier, Pattaya, Chonburi, T…
$26,43M
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