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Wohnungen am Meer in Chon Buri, Thailand

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Pattaya
134
Pattaya
1536
Bang Sare
30
Nong Prue
9
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102 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Bang Sare, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Bang Sare, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 3/8
Möblierte Wohnung mit Meerblick in THE BREEZE BEACHSIDE!Zuweisung vom Eigentümer!Fertige Woh…
$73,204
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pluak Daeng District, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pluak Daeng District, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
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$60,700
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pluak Daeng District, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pluak Daeng District, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
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$80,310
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It Is RealtyIt Is Realty
Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 8/8
WOW Brand New Condominium Der Dusit Grand Park 2 befindet sich im Herzen von Jomtien. Es bes…
$64,706
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
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$77,600
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Studio in Nong Prue, Thailand
Studio
Nong Prue, Thailand
Fläche 23 m²
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$64,996
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TekceTekce
Studio 1 Schlafzimmer in Chon Buri, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Chon Buri, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
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$53,950
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
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$267,000
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 28/54
Northpoint Luxus -Eigentumswohnung zum Verkauf Ort: Naklua, Wongamat, Pattaya - 28 Floor …
$882,349
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 17/30
Dringender Verkauf: Studio mit Meerblick in The Peak TowersStudio  32 m², Meerblick Voll möb…
$79,412
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 15/24
3 Schlafzimmer, 3 Bäder, am Silver Beach in Nord-Pattaya, Pattaya• Typ 3 Schlafzimmer, 3 Bäd…
$500,000
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 29/43
Studio mit Meerblick zu verkaufen in Sky Beach Condo Studio  55 m² Komplett möbliert 29…
$105,882
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 10/54
Atemberaubender Meerblick zu verkaufen! Die Wohnanlage Zire Wongamat befindet sich in gute…
$308,822
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 30/36
Park Beach Condominium Park Beach condominium is well located in Naklua area. The condomi…
$220,585
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 2/54
Zire Wongamat Condo Pattaya 2 Schlafzimmer zu verkaufen • Gebäude  A  • Größe 97 m² • 2. Sto…
Preis auf Anfrage
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 21/55
Wiederverkauf, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 39 m2 im Copacabana Coral Reef  Copacabana Cora…
$167,647
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Stockwerk 20/31
2 Schlafzimmer 2 Badezimmer in der Basis zentraler Pattaya in South Pattaya, Pattaya Typ: …
$250,000
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 15/54
Northpoint luxury condominium for sale Location: Naklua, Wongamat, Pattaya - Floor 15 th…
$467,647
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 4/12
Siam Penthouse 3 mit 2 Schlafzimmern, 105 m2, in Nord-Pattaya, Pattaya2 Schlafzimmer, 2 Bade…
$264,706
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Condo in Ban Na Chom Thian, Thailand
Condo
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Stockwerk 4/7
2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer im Montrari in Jomtien, Pattaya- 134 m²  - 2 Schlafzimmer, 2 Ba…
$279,412
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Condo 1 zimmer in Pattaya, Thailand
Condo 1 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 20/55
1 Schlafzimmer, 38 m2 in Arom Wongamat Arom Wongamat in Nord-Pattaya, Pattaya- Typ 1 Schlafz…
$270,588
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 9/20
1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer mit Meerblick im 1 Tower Pratumnak in Pratumnak, PattayaIMMOBIL…
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 3/27
Komplett möblierte Eigentumswohnung mit 1 Schlafzimmer und 1 Badezimmer zu verkaufen, mit ei…
$147,059
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Stockwerk 10/31
Typ: 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer Größe: 73 m2 Quote: Ausländische Quote Etage: 10. Über…
$255,882
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Stockwerk 5/8
2 Schlafzimmer, 2 Bäder, 108 m2 in Sunset Boulevard Residence • 2 Schlafzimmer, 2 Bäder •…
$205,879
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 31/54
1 Schlafzimmer mit Meerblick im Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya NORTHPOINT Wongamat …
$291,176
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 33/46
The Riviera Jomtien.Big Studio apartment for sale The Riviera Jomtien.  Type Studio Siz…
$117,645
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 15/34
Studio Seaview in Park Beach Condominium in North Pattaya, Pattaya Type : Studio View : …
$132,352
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Stockwerk 14/20
THE AXIS CONDOMINIUM  TAPRAYA ROAD      •2 bedroom 2 bathroom •68 sq.m  •14 floor  •Bui…
$170,630
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Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Stockwerk 12/36
Typ : 3 Schlafzimmer 2 BadezimmerGröße : 175 m2Kontingent: Ausländische QuoteBoden : 12Trans…
$392,512
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Eigenschaftstypen in Chon Buri

penthäuser
condos
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Chon Buri, Thailand

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
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