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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Chon Buri, Thailand

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Pattaya
134
Pattaya
1536
Bang Sare
30
Nong Prue
9
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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Bang Sare, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Bang Sare, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 3/8
Möblierte Wohnung mit Meerblick in THE BREEZE BEACHSIDE!Zuweisung vom Eigentümer!Fertige Woh…
$73,204
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Eigenschaftstypen in Chon Buri

penthäuser
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Immobilienangaben in Chon Buri, Thailand

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