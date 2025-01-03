Wohnung in einem Neubau Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante

Elegante 2- und 3-Schlafzimmer-Golf-Wohnungen zum Verkauf in Finestrat

Stilvolle Wohnungen befinden sich in Finestrat, einer charmanten Stadt in der Provinz Alicante, Spanien, an der Ostküste der Costa Blanca. Sie ist bekannt für ihre Mischung aus schönen Stränden, Bergblicken und einem reichen historischen Erbe. Die Stadt gliedert sich in zwei Hauptbereiche: den Küstenabschnitt Cala de Finestrat und das traditionelle Dorf im Landesinneren in der Nähe des Berges Puig Campana. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Finestrat mit seiner charmanten Altstadt, seinem schönen Strand und seinen Möglichkeiten für Entspannung und Abenteuer eine einzigartige Mischung aus Küsten- und Berglandschaften darstellt. Es ist ein hervorragendes Reiseziel für alle, die eine ruhige Erfahrung in der Nähe der Lebendigkeit von Benidorm suchen.

Die Wohnungen zum Verkauf in Finestrat Alicante sind nur einen kurzen Spaziergang vom Golfplatz und 5 Minuten von einem großen Einkaufszentrum mit vielen Geschäften und Supermärkten entfernt, die alle Ihre Einkaufsbedürfnisse befriedigen. Außerdem bietet der nahe gelegene Busbahnhof eine hervorragende Anbindung, während eine etwas längere Fahrt Sie in die ikonische Stadt Benidorm bringt, die für ihre hoch aufragende Skyline berühmt ist an. Diese pulsierende Stadt bietet das ganze Jahr über Veranstaltungen, aufregende Themenparks wie Terra Mitica und ein umfassendes Angebot an wichtigen Dienstleistungen wie Schulen und medizinischen Einrichtungen.

Die Wohnungen verfügen über einen kompletten Gemeinschaftsbereich mit Schwimmbädern (ein halb-olympischer 25-Meter-Pool), Kinderspielen, einem Paddle-Tennisplatz, einem Fitnessraum im Freien, einem Fitnessraum in der Halle, einem Petanque-Platz, einem Coworking-Raum und einem Mehrzweckraum.

Die modernen Wohnungen verfügen je nach Modell über zwei oder drei geräumige Schlafzimmer mit Doppelbett, zwei Badezimmer, eine offene Küche mit Essbereich und einen großzügigen Wohnbereich mit französischen Fenstern, die viel Tageslicht hereinlassen.

ALC-00963