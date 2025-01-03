  1. Realting.com
  4. Wohnung in einem Neubau Von der Natur inspirierte Häuser in bester Lage in Barcelona

Montcada i Reixac, Spanien
$465,005
ID: 27705
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Katalonien
  • Nachbarschaft
    Valles Occidental
  • Stadt
    Montcada i Reixac

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen in der Nähe der Natur und aller Annehmlichkeiten in Montcada i Reixac, Barcelona

Montcada Residencial bietet moderne, geräumige Wohnungen nur 5 km vom Zentrum Barcelonas entfernt, die eine ruhige, natürliche Umgebung mit einer hervorragenden Anbindung verbinden.

Die Wohnungen zum Verkauf in Barcelona bieten bequemen Zugang zu täglichen Dienstleistungen wie Supermärkten, Apotheken, Schulen und Sportanlagen an. Das Projekt liegt nur 300 m vom Bahnhof Montcada-Ripollet entfernt und bietet eine direkte Bahnverbindung nach Barcelona. Die wichtigsten Autobahnen wie die AP-7, C-17 und C-58 sind innerhalb von 2 km erreichbar, sodass Sie mit dem Auto schnell und bequem unterwegs sind.

Diese Wohnungen befinden sich in einer Anlage mit Gemeinschaftspool, Parkhaus, Garten und Solarium. Das Projekt wurde von einem renommierten Bauträger errichtet und garantiert eine hochwertige Bauweise, Energieeffizienz und langfristigen Wert in einer schnell wachsenden Gegend.

Es stehen 2-, 3- und 4-Schlafzimmer-Wohnungen zur Auswahl, die mit viel Tageslicht und Komfort ausgestattet sind. Jede Einheit verfügt über Einbauschränke, Klimaanlage, Gasheizung mit Solarunterstützung und eine voll ausgestattete Küche mit Geräten der Marke Balay. Die Grundrisse umfassen offene oder geschlossene Küchen, einen separaten Waschraum und großzügige Terrassen oder Balkone. Die Badezimmer sind mit hochwertigen Materialien ausgestattet und verfügen entweder über eine Dusche oder eine Badewanne. Einige Grundrisse umfassen ein eigenes Badezimmer. Mit ihrer reichhaltigen Ausstattung und den voll ausgestatteten Innenräumen sind diese Wohnungen ideal für Familien und kluge Investoren.


BCN-00023

Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

