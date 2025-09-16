  1. Realting.com
Neubauten zum Verkauf in Montcada i Reixac

wohnungen
2
Wohngebäude Von der Natur inspirierte Häuser in bester Lage in Barcelona
Wohngebäude Von der Natur inspirierte Häuser in bester Lage in Barcelona
Montcada i Reixac, Spanien
von
$465,005
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen in der Nähe der Natur und aller Annehmlichkeiten in Montcada i Reixac, Barcelona Montcada Residencial bietet moderne, geräumige Wohnungen nur 5 km vom Zentrum Barcelonas entfernt, die eine ruhige, natürliche Umgebung mit einer hervorragenden Anbindung verbinden. Die Wohnungen zum V…
TEKCE Real Estate
