  4. Wohnung in einem Neubau Wohnungen in einer Residenz nahe des Flughafens in Santa Eulàlia

lHospitalet de Llobregat, Spanien
von
$573,310
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27784
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Katalonien
  • Nachbarschaft
    Barcelones
  • Stadt
    lHospitalet de Llobregat
  • Metro
    Av. Carrilet (~ 300 m)
  • Metro
    Can Serra (~ 1000 m)
  • Metro
    Rambla Just Oliveras (~ 500 m)
  • Metro
    Sant Josep (~ 900 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Über den Komplex

Moderne Wohnungen mit Balkonen und Terrassen in Santa Eulàlia

Das Gebiet Hospitalet de Llobregat ist lebendig und gut erschlossen und bietet Parks, kulturelle Sehenswürdigkeiten, Sporteinrichtungen und viele Dienstleistungen wie Restaurants, Einkaufszentren und Gesundheitsversorgung. Es liegt in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln, sodass man Barcelona und die umliegenden Gebiete leicht erkunden kann.

Die Wohnungen zum Verkauf in Santa Eulàlia befinden sich in Hospitalet de Llobregat, 100 m von Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs und 800 m vom Einkaufszentrum Gran Via 2 sowie 9,7 km vom Flughafen Josep Tarradellas Barcelona-El Prat entfernt. In der Umgebung gibt es alles, was man für einen angenehmen Lebensstil braucht, darunter Geschäfte, Schulen und Parks.

Das Gebäude verfügt über mehrere Stockwerke und umfasst Parkplätze, Abstellräume und Terrassen. Die Wohnungen sind modern, gut gestaltet und mit hochwertigen Materialien gebaut. Sie nutzen ein energieeffizientes aerothermisches System zum Heizen und Kühlen.

Die Wohnungen verfügen über eine offene Küche mit Einbaugeräten, ein eigenes Bad, einen Balkon und eine stilvolle Ausstattung.


BCN-00017

Standort auf der Karte

Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
