Wohnung in einem Neubau Wohnungen in einer Residenz nahe des Flughafens in Santa Eulàlia

Moderne Wohnungen mit Balkonen und Terrassen in Santa Eulàlia

Das Gebiet Hospitalet de Llobregat ist lebendig und gut erschlossen und bietet Parks, kulturelle Sehenswürdigkeiten, Sporteinrichtungen und viele Dienstleistungen wie Restaurants, Einkaufszentren und Gesundheitsversorgung. Es liegt in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln, sodass man Barcelona und die umliegenden Gebiete leicht erkunden kann.

Die Wohnungen zum Verkauf in Santa Eulàlia befinden sich in Hospitalet de Llobregat, 100 m von Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs und 800 m vom Einkaufszentrum Gran Via 2 sowie 9,7 km vom Flughafen Josep Tarradellas Barcelona-El Prat entfernt. In der Umgebung gibt es alles, was man für einen angenehmen Lebensstil braucht, darunter Geschäfte, Schulen und Parks.

Das Gebäude verfügt über mehrere Stockwerke und umfasst Parkplätze, Abstellräume und Terrassen. Die Wohnungen sind modern, gut gestaltet und mit hochwertigen Materialien gebaut. Sie nutzen ein energieeffizientes aerothermisches System zum Heizen und Kühlen.

Die Wohnungen verfügen über eine offene Küche mit Einbaugeräten, ein eigenes Bad, einen Balkon und eine stilvolle Ausstattung.

BCN-00017