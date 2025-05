Wohnkomplex ZhK Rihard

Lage des Komplexes: Das helle Bild wird durch die variable Anzahl von Stockwerken des Komplexes, eine Vielzahl von Textur und Farbpalette von Fassaden, in einer Kombination aus weißen, Ziegel und Goldfarben betont. Gleichzeitig passt der Komplex perfekt in die Umgebung von Stalins Gebäuden und harmonisiert mit dem Farbschema von Moskau. Wir berücksichtigen jede kleine Sache, damit Sie Ihr tägliches Leben genießen können. Die Verfügbarkeit von Speisekammer ermöglicht es Ihnen, perfekte Ordnung und Gemütlichkeit in Ihrer Wohnung zu erhalten! Zugänglichkeit des Verkehrs: An drei U-Bahn-Stationen: “Polezhayevskaya”, MCC “Koroshevo” und “Zorge” nur 10 Minuten zu Fuß. Die Straße nach Leningradsky Prospect mit dem Auto dauert 3 Minuten, zum Gartenring. Interne Infrastruktur: Das Innere von Richard ist eingezäunt und völlig isoliert von außen. Für Kinder gibt es Spielplätze mit einem Unterschied in der Erleichterung. Erwachsene Romantiker warten auf Bänke in einem ruhigen Landschaftspark, gemütliche Sonnenliegen im Sinnesgarten und Hängestühle in der Säulengalerie. Für diejenigen, die arbeiten müssen, in der frischen Luft in einem gemütlichen Ort, geschützt vor schlechtem Wetter, ist eine Outworking-Plattform mit Steckdosen ausgestattet. Für laute Spiele und Begegnungen mit Freunden haben wir einen separaten Raum geschaffen, der die ruhige innere Welt des Wohnkomplexes nicht stört. Auf der Außenseite des Hauses gibt es einen Platz mit Sport- und Spielplätzen für Kinder verschiedener Altersgruppen, wo jedes Kind Unterhaltung findet.