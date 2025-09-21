Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Santarém
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Santarem, Portugal

Ferreira do Zezere
3
3 immobilienobjekte total found
Haus 2 zimmer in Ferreira do Zezere, Portugal
Haus 2 zimmer
Ferreira do Zezere, Portugal
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/1
Altes Haus zum Verkauf. Das Haus ist 100 m2. Auf einem Grundstück von 1000 m2. Der Preis bet…
$92,107
Ferienhaus 6 zimmer in Ferreira do Zezere, Portugal
Ferienhaus 6 zimmer
Ferreira do Zezere, Portugal
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Stockwerk 2/2
Ein interessantes Investitionsangebot steht zum Verkauf. Drei Positionen 1. Grundstück, Fläc…
$337,524
Haus 5 zimmer in Ferreira do Zezere, Portugal
Haus 5 zimmer
Ferreira do Zezere, Portugal
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 2/2
Zum Verkauf Haus zur Renovierung mit Versorgungsräumen. Hausfläche 180.0 m2. Auf einem Grund…
$117,217
