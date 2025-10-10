Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Langfristige Vermietung
  4. Villa

Langfristige Miete von Villen in Portugal

2 immobilienobjekte total found
6-Zimmer-Villa in Portimao, Portugal
6-Zimmer-Villa
Portimao, Portugal
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Available to rent winter, for a minimum of 4 months between November 2025 to the end of Marc…
$2,851
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
4-Schlafzimmer-Villa in Loule, Portugal
4-Schlafzimmer-Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Doppelhaushälfte mit 4 Schlafzimmern und 4 Bädern zur Langzeitmiete, gelegen im ruhigen Reso…
$5,580
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Portugal

mit Terrasse
mit Schwimmbad