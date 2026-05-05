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Studio-Wohnung mit Garten kaufen in Porto, Portugal

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Studio in Porto, Portugal
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Porto, Portugal
Fläche 89 m²
Ferienwohnung 88.9 m2, Balkon 8m2 und Gartenblick, im Zentrum von Porto.Das Gebäude auf Alva…
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Studio in Porto, Portugal
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Porto, Portugal
Fläche 57 m²
Ein komplett neues Studio mit einer Fläche von 57 qm mit 2 Balkonen von 3m2. Das Gebäude ist…
$543,424
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Immobilienangaben in Porto, Portugal

mit Terrasse
Günstige
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