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Investition in Amadora, Portugal
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Investition 76 m² in Madalena, Portugal
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Madalena, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Gebäude mit 1 Maisonette-Wohnung, die von außen das ursprüngliche architektonische Projekt r…
$418,513
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