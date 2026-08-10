Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Lissabon
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Lissabon, Portugal

;
hotels
6
laden
6
30 immobilienobjekte total found
Investition in Amadora, Portugal
Investition
Amadora, Portugal
Marriott eröffnet ein neues Hotel in Lissabon, für Investoren des Golden Visa-Investitionspr…
$404,545
Eine Anfrage stellen
Geschäft 126 m² in Lissabon, Portugal
Geschäft 126 m²
Lissabon, Portugal
Fläche 126 m²
Gut gelegener Shop, ein paar Meter von Avenida da Liberdade, in der Nähe aller Arten von Die…
$1,27M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Torres Vedras, Portugal
Gewerbefläche
Torres Vedras, Portugal
Ein Grundstück mit einem genehmigten Projekt und einer Zahlungslizenz in Vila de Encantos - …
$662,289
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Lager 4 901 m² in Vila Franca de Xira, Portugal
Lager 4 901 m²
Vila Franca de Xira, Portugal
Fläche 4 901 m²
Etagenzahl 3
The property is on the ground floor of the building and includes 1457 SQM + 200 SQM of stora…
$3,06M
Eine Anfrage stellen
Hotel 189 m² in Alcantara, Portugal
Hotel 189 m²
Alcantara, Portugal
Fläche 189 m²
Luxuriöse Apartments mit modernem Design befinden sich in der Altstadt von Lissabon. Alle 18…
$2,50M
Eine Anfrage stellen
Hotel 114 m² in Alcantara, Portugal
Hotel 114 m²
Alcantara, Portugal
Fläche 114 m²
Luxuriöse Apartments mit modernem Design befinden sich in der Altstadt von Lissabon. Alle 18…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Hotel 55 m² in Lissabon, Portugal
Hotel 55 m²
Lissabon, Portugal
Fläche 55 m²
Die luxuriösen, exquisiten Designapartments befinden sich in großartiger Lage im Herzen von …
$549,909
Eine Anfrage stellen
Geschäft 70 m² in Lissabon, Portugal
Geschäft 70 m²
Lissabon, Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Dieses Geschäft befindet sich in einem historischen Gebäude mit Pombal Architektur aus dem a…
$406,669
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 205 m² in Madalena, Portugal
Gewerbefläche 205 m²
Madalena, Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 205 m²
Kommerzielle Immobilie mit Terrasse in Barreiro. Die Immobilie besteht aus einem großen Ra…
$143,036
Eine Anfrage stellen
Geschäft 60 m² in Lissabon, Portugal
Geschäft 60 m²
Lissabon, Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Shop in einem Wohnkomplex in Lissabon mit einer Fläche von 60 m2. Das Gebäude wurde 2017/201…
$732,004
Eine Anfrage stellen
Hotel 60 m² in Lissabon, Portugal
Hotel 60 m²
Lissabon, Portugal
Fläche 60 m²
Luxurious apartments with exquisite design have an excellent location in the heart of Lisbon…
$499,917
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 115 m² in Madalena, Portugal
Gewerbefläche 115 m²
Madalena, Portugal
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Geschäft mit 115m2 im Viertel Saldanha. Es befindet sich im Erdgeschoss und verfügt über e…
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 96 m² in Lissabon, Portugal
Gewerbefläche 96 m²
Lissabon, Portugal
Fläche 96 m²
Etagenzahl 10
Das komplett renovierte moderne Projekt befindet sich in einer eleganten, belebten Gegend, d…
$514,915
Eine Anfrage stellen
Geschäft 126 m² in Lissabon, Portugal
Geschäft 126 m²
Lissabon, Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Etagenzahl 3
Well located store, a few meters from Avenida da Liberdade, close to all kinds of services a…
$1,16M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 91 m² in Madalena, Portugal
Gewerbefläche 91 m²
Madalena, Portugal
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Das Geschäft befindet sich im Herzen von Paço de Arcos in der Nähe der Luis de Freitas-Branc…
$301,965
Eine Anfrage stellen
Geschäft 218 m² in Lissabon, Portugal
Geschäft 218 m²
Lissabon, Portugal
Fläche 218 m²
Ausgezeichnete Gewerbeanlage in einem Wohnhaus, kostenlos und mietbereit. Sie werden in der …
$1,70M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 330 m² in Lissabon, Portugal
Geschäft 330 m²
Lissabon, Portugal
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 330 m²
Das Geschäft befindet sich günstig in Marquês de Pombal, in der Nähe aller Arten von Dienstl…
$1,95M
Eine Anfrage stellen
Büro 30 m² in Lissabon, Portugal
Büro 30 m²
Lissabon, Portugal
Fläche 30 m²
Etagenzahl 14
Panorama ist ein Komplex mit zwei Türmen und 24 und 18 Stockwerken in der edelsten Straße de…
$195,668
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 11 m² in Madalena, Portugal
Gewerbefläche 11 m²
Madalena, Portugal
Fläche 11 m²
Büroraum in einem sehr gut gelegenen Gebäude, in der Nähe von José Afonso Auditorium. Groß…
$37,083
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 872 m² in Cascais, Portugal
Gewerbefläche 872 m²
Cascais, Portugal
Fläche 872 m²
Gewerberäume von 872 m2 befinden sich in Junqueiro, in einer ausgezeichneten Gegend von Kark…
$1,20M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 66 m² in Madalena, Portugal
Gewerbefläche 66 m²
Madalena, Portugal
Fläche 66 m²
Büro im Herzen von Paço de Arcos, in der Nähe der Schule Luís de Freitas Branco und des Jesu…
$275,477
Eine Anfrage stellen
Büro 45 m² in Lissabon, Portugal
Büro 45 m²
Lissabon, Portugal
Fläche 45 m²
Etagenzahl 14
Panorama ist ein Komplex mit zwei Türmen und 24 und 18 Stockwerken in der edelsten Straße de…
$279,954
Eine Anfrage stellen
Fertiges Geschäft 330 m² in Misericordia, Portugal
Fertiges Geschäft 330 m²
Misericordia, Portugal
Fläche 330 m²
A residential complex in Lisbon, with a building base of 88 m2, on a plot of 93 m2, consists…
$2,25M
Eine Anfrage stellen
Investition 76 m² in Madalena, Portugal
Investition 76 m²
Madalena, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Gebäude mit 1 Maisonette-Wohnung, die von außen das ursprüngliche architektonische Projekt r…
$418,513
Eine Anfrage stellen
Hotel 62 m² in Alcantara, Portugal
Hotel 62 m²
Alcantara, Portugal
Fläche 62 m²
Luxuriöse Apartments mit modernem Design befinden sich in der Altstadt von Lissabon. Alle 18…
$769,872
Eine Anfrage stellen
T3 Apartment with 177 m² in Santo Quintino, Portugal
T3 Apartment with 177 m²
Santo Quintino, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 226 m²
3-bedroom apartment just 290 m away from the Marginal! Luxury apartments with modern desi…
$2,68M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 269 m² in Madalena, Portugal
Gewerbefläche 269 m²
Madalena, Portugal
Fläche 269 m²
Lagerhaus mit genehmigten Projekt, für 3 Stadthäuser in der Innenstadt von Faro, 5 Minuten z…
$476,787
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 308 m² in Madalena, Portugal
Gewerbefläche 308 m²
Madalena, Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 308 m²
Kommerzielle Immobilien, in der Nähe aller Dienstleistungen und Geschäfte, einfacher Zugang.…
$609,228
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 204 m² in Madalena, Portugal
Gewerbefläche 204 m²
Madalena, Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 204 m²
Große Gewerbefläche im Erdgeschoss, mit mehr als 200 qm. Das Geschäft verfügt über zwei se…
$148,334
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 23 m² in Madalena, Portugal
Gewerbefläche 23 m²
Madalena, Portugal
Fläche 23 m²
Sehr gut gelegenes Erdgeschoss Gewerbeimmobilien, in einer der Hauptstraßen von Setabal. Es…
$183,828
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen