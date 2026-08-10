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6 immobilienobjekte total found
Geschäft 126 m² in Lissabon, Portugal
Geschäft 126 m²
Lissabon, Portugal
Fläche 126 m²
Gut gelegener Shop, ein paar Meter von Avenida da Liberdade, in der Nähe aller Arten von Die…
$1,27M
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Geschäft 70 m² in Lissabon, Portugal
Geschäft 70 m²
Lissabon, Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Dieses Geschäft befindet sich in einem historischen Gebäude mit Pombal Architektur aus dem a…
$406,669
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Geschäft 60 m² in Lissabon, Portugal
Geschäft 60 m²
Lissabon, Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Shop in einem Wohnkomplex in Lissabon mit einer Fläche von 60 m2. Das Gebäude wurde 2017/201…
$732,004
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TekceTekce
Geschäft 126 m² in Lissabon, Portugal
Geschäft 126 m²
Lissabon, Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Etagenzahl 3
Well located store, a few meters from Avenida da Liberdade, close to all kinds of services a…
$1,16M
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Geschäft 218 m² in Lissabon, Portugal
Geschäft 218 m²
Lissabon, Portugal
Fläche 218 m²
Ausgezeichnete Gewerbeanlage in einem Wohnhaus, kostenlos und mietbereit. Sie werden in der …
$1,70M
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Geschäft 330 m² in Lissabon, Portugal
Geschäft 330 m²
Lissabon, Portugal
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 330 m²
Das Geschäft befindet sich günstig in Marquês de Pombal, in der Nähe aller Arten von Dienstl…
$1,95M
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