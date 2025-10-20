Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Canico
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Canico, Portugal

villen
4
3 immobilienobjekte total found
Villa in Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 448 m²
$758,320
Eine Anfrage stellen
Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 167 m²
The traditional style villa located at the top of the Palheiro Village condominium, one of t…
$501,658
Eine Anfrage stellen
Villa in Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 440 m²
Diese Villa und der Pool mit drei Schlafzimmern sind mit modernen und raffinierten architekt…
$641,655
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Canico, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen