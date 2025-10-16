Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Camara de Lobos
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Camara de Lobos, Portugal

2 immobilienobjekte total found
Villa in Camara de Lobos, Portugal
Villa
Camara de Lobos, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 245 m²
$615,369
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Camara de Lobos, Portugal
Haus 4 zimmer
Camara de Lobos, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 302 m²
Etagenzahl 3
Property Description:  Property with excellent quality of finishes, located in a closed d…
$620,568
Eine Anfrage stellen
