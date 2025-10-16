Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Camara de Lobos
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Camara de Lobos, Portugal

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Camara de Lobos, Portugal
Haus 4 zimmer
Camara de Lobos, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 302 m²
Etagenzahl 3
Property Description:  Property with excellent quality of finishes, located in a closed d…
$620,568
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Camara de Lobos, Portugal

mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen