  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Almancil
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Almancil, Portugal

Reihenhaus in Loule, Portugal
Reihenhaus
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 265 m²
Ein atemberaubendes 3-Zimmer-Stadthaus, das von Vasco Vieira entworfen wurde, befindet sich …
$2,21M
Eine Anfrage stellen
Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 277 m²
Zwei Doppelhaushälften mit 2 Etagen plus Keller. Die erste Etage besteht aus einer Eingangsh…
$1,63M
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Almancil, Portugal

