Wohnung in einem Neubau NCP-119 Aphrodite Wellness is a beachfront wellness and residential resort in Gaziveren

Über das Projekt:

Aphrodite Wellness ist ein modernes Strandresort in Gaziveren, Lefke, das stilvolles Wohnen mit ganzheitlicher Gesundheit verbindet. Entwickelt von Evergreen Developments, bietet es luxuriöse Apartments, moderne Gesundheitszentren und mediterrane Ruhe – ideal für ein ausgewogenes Leben am Meer.

Wichtige Merkmale:

Erstklassige Strandlage in Gaziveren, Lefke

Über 2.000 neue Einheiten in mehreren Bauphasen geplant

Umfassende Wellness- & Medizineinrichtungen (Spa, Kryosauna, funktionelle Medizin, Anti-Aging)

Innen- & Außenpools, direkter Zugang zum Strand, Dachterrassen & Concierge

Ideal für Eigenheim, Gesundheitsrückzug oder Investition



Verfügbare Wohnungstypen:

Die Apartments im Aphrodite Wellness sind auf Entspannung, Gesundheit und modernen Komfort ausgelegt und bieten hochwertige Ausstattung und clevere Grundrisse:

Studio-Apartments

1-Schlafzimmer-Apartments

2-Schlafzimmer-Apartments

Luxus-Penthäuser

Lage-Highlights:

Das Projekt liegt in Gaziveren, einem idyllischen Dorf in Lefke – reich an Natur, Geschichte und gut angebunden an wichtige Städte und Flughäfen:

45 km nach Nikosia (Hauptstadt)

56 km nach Kyrenia

13 km zum Zentrum von Lefke

6 km nach Güzelyurt

76 km zum Flughafen Ercan

97 km zum Flughafen Larnaka



In der Nähe: Vouni Palast, Soli-Ruinen, Zitrushaine und Naturstrände

Ausstattung:

Aphrodite Wellness bietet ein vollständiges Resort-Erlebnis mit außergewöhnlichen Einrichtungen für Regeneration, Freizeit und Gesundheit:

Gepflegter Privatstrand

Innen- & Außenpools

Modernes medizinisches Zentrum: Diagnostik, IVF, hyperbare Sauerstofftherapie

Anti-Aging & Ästhetikzentrum: Botox, Filler, Hautverjüngung, plastische Chirurgie

Spa & Wellness: Massageräume, Kryosauna, Yoga & Detox-Programme

Fitnessstudio, Dachterrassen, Außen-Whirlpool, Beachvolleyball

Surf- & Wassersportclub, Minigolf, Spazierwege

Restaurants, Rooftop-Bars, Spielplätze, Concierge- & Vermietungsbüro



Zahlungsplan:

Sichern Sie sich Ihre Einheit mit 35 % Anzahlung, gefolgt von 36 monatlichen Raten ab Baubeginn – ein flexibler und bequemer Zahlungsplan, ideal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Über uns:

DevoDirect - Ihre direkte Verbindung zu qualifizierten Bauträgern auf der ganzen Welt.