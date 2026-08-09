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Häuser in Iskele District, Nordzypern

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Iskele Belediyesi
55
Trikomo
34
Erenkoy Karpaz Belediyesi
9
Spathariko
5
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65 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Flamoudi, Nordzypern
UP UP
Villa 6 zimmer
Flamoudi, Nordzypern
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Eingebettet zwischen den Bergen und dem Meer. Villa 4+2 komplett eingerichtet in Nordzypern …
$571,355
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Villa in Trikomo, Nordzypern
Villa
Trikomo, Nordzypern
Fläche 42 m²
Objektbeschreibung: Studio-Apartment in der Royal Life Residence, Nordzypern Komfortables u…
$92,554
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Nils Ott Real Estates
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Villa 5 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 435 m²
Etagenzahl 2
Magnolia Residence besteht aus 5 freistehenden Villen, 6 Doppelhaushälften und 36 Wohnungen …
Preis auf Anfrage
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TekceTekce
Villa 5 zimmer in Gastria, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Gastria, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
4+1 Zweistöckige Villa in Boğaz | Nur 100m zum Meer 🌊🏡Verkauf: freistehende zweistöckige Vil…
$382,949
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Haus 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Haus 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 336 m²
Etagenzahl 2
Stilvoll gestaltete Villen in Iskele, Nordzypern Nordzypern ist ein friedliches Land, das zu…
$466,346
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Haus 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Haus 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 258 m²
Etagenzahl 2
Stilvoll gestaltete Villen in Iskele, Nordzypern Nordzypern ist ein friedliches Land, das zu…
$381,556
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Villa 4 zimmer in Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 256 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren Ihnen ein einzigartiges Projekt mit einem herrlichen Blick auf das Mittelme…
$744,160
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Land of Dreams Gallery
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Bungalow 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Bungalow 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Stilvolle Bungalows auf der Karpas-Halbinsel in Nordzypern Zypern, die Perle des Mittelmeers…
$140,368
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Haus 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Haus 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
Etagenzahl 2
Villen in Strandnähe in İskele, Nordzypern Zypern ist die drittgrößte Insel im Mittelmeer. I…
$518,911
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Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
Royal Sun Elite Residence | 3+1 Villa 🌴Zum Verkauf: eine geräumige 3+1 Villa in der Wohnanla…
$290,608
MwSt.
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Villa 5 zimmer in Gastria, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Gastria, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
4+1 Zweistöckige Villa in Boğaz | Nur 100m zum Meer 🌊🏡Verkauf: freistehende zweistöckige Vil…
$411,320
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Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Geräumige Ecken 3+1 Villa in Sea Pearl Residence — In der Nähe des Pools und des Meeres 🌊🏡In…
$398,763
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Bungalow 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Bungalow 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 164 m²
Etagenzahl 1
Freistehende Häuser in İskele Dipkarpaz Dipkarpaz, eine unberührte Region an der nordöstlich…
$337,479
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Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 380 m²
Etagenzahl 2
Villen in der Nähe Malerischer Strände in Gazimağusa Nordzypern Gazimağusa ist ein gut entwi…
$571,826
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Villa 4 zimmer in Flamoudi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Flamoudi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Luxusvilla mit 4 Schlafzimmern, Meerblick und privater Dachterrasse | Kantara, TatlisuEntdec…
$599,639
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Villa 6 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 6 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 564 m²
Etagenzahl 2
Stilvoll gestaltete Villen in Iskele, Nordzypern Nordzypern ist ein friedliches Land, das zu…
$877,766
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Villa in Trikomo, Nordzypern
Villa
Trikomo, Nordzypern
Fläche 200 m²
Objektbeschreibung: Dieses moderne Doppelhaus steht in einer der beliebtesten Wohnanlagen No…
$854,508
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Nils Ott Real Estates
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Doppelhaus 4 zimmer in Monarga, Nordzypern
Doppelhaus 4 zimmer
Monarga, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 6/12
Duplex-Wohnung in Abelia Residence (Bogaz)Erstaunliche Aussicht und LageDUPLEX Wohnung, 6-7.…
$254,270
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Doppelhaus 4 zimmer in Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
Doppelhaus 4 zimmer
Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 410 m²
Etagenzahl 2
Bereit, in Doppelhaushälfte mit Meerblick und Bergblick in der Nähe des beliebten Long Beach…
$512,833
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Villa 4 zimmer in Bogazi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Bogazi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Premium Villa mit Meerblick in Boğaz 🌊🏡Eine außergewöhnliche architektonische Villa auf eine…
$1,06M
MwSt.
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Villa in Trikomo, Nordzypern
Villa
Trikomo, Nordzypern
Fläche 120 m²
Objektbeschreibung: 2+2 Reihenhaus in der Royal Sun Residence, Nordzypern Dieses komfortabl…
$210,341
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Nils Ott Real Estates
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Bungalow 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Bungalow 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stilvolle Bungalows auf der Karpas-Halbinsel in Nordzypern Zypern, die Perle des Mittelmeers…
$186,768
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Reihenhaus 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Gemütliches Zweigeschoss 2+1 Stadthaus in der Nähe von Long Beach 🌴🏖Ein komfortables 2-stöck…
$218,853
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Villa 5 zimmer in Ayios Ilias, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Ayios Ilias, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Geräumige 3+2 Villa mit Gartenblick und Meerblick — Hilltop Complex 🌴🌊Eine stilvolle 3+2 Dop…
$346,420
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Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckige 3+1 Villa in Sea Pearl Residence — Nur 400m vom Meer entfernt 🌊🏡Eine gemütliche…
$383,426
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Reihenhaus 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Reihenhaus 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Häuser mit besonderem Design in entwickeltem Komplex in Nordzypern Iskele Iskel…
$465,767
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Villa in Trikomo, Nordzypern
Villa
Trikomo, Nordzypern
Fläche 250 m²
Objektbeschreibung: 3+1 Villa in La Isla Villas, Nordzypern Diese moderne und geräumige Vil…
$460,121
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Bungalow 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Bungalow 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Etagenzahl 1
Freistehende Häuser in İskele Dipkarpaz Dipkarpaz, eine unberührte Region an der nordöstlich…
$249,642
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Villa in Trikomo, Nordzypern
Villa
Trikomo, Nordzypern
Fläche 46 m²
Objektbeschreibung: Studio-Apartment in Royal Sun, Nordzypern Kompaktes und funktionales St…
$92,576
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Haus 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Haus 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 256 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Blick auf den Yachthafen in Nordzypern Yeni Erenköy Die Villen befinden sich in Y…
$709,850
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Eigenschaftstypen in Iskele District

villen
bungalows
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

mit Garage
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mit Terrasse
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