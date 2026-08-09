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Bungalows in Iskele District, Nordzypern

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5 immobilienobjekte total found
Bungalow 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Bungalow 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Stilvolle Bungalows auf der Karpas-Halbinsel in Nordzypern Zypern, die Perle des Mittelmeers…
$140,368
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Bungalow 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Bungalow 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 164 m²
Etagenzahl 1
Freistehende Häuser in İskele Dipkarpaz Dipkarpaz, eine unberührte Region an der nordöstlich…
$337,479
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Bungalow 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Bungalow 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stilvolle Bungalows auf der Karpas-Halbinsel in Nordzypern Zypern, die Perle des Mittelmeers…
$186,768
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Bungalow 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Etagenzahl 1
Freistehende Häuser in İskele Dipkarpaz Dipkarpaz, eine unberührte Region an der nordöstlich…
$249,642
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Bungalow 3 zimmer in Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern
Bungalow 3 zimmer
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Etagenzahl 1
Gemütliches Haus mit großem Grundstück in Karpaz 🌿☀️Ein komplett möbliertes Privathaus steht…
$353,747
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Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

mit Schwimmbad
Günstige
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