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Stadthäuser in Iskele District, Nordzypern

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Iskele Belediyesi
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Trikomo
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6 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Gemütliches Zweigeschoss 2+1 Stadthaus in der Nähe von Long Beach 🌴🏖Ein komfortables 2-stöck…
$218,853
MwSt.
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Reihenhaus 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Reihenhaus 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Häuser mit besonderem Design in entwickeltem Komplex in Nordzypern Iskele Iskel…
$465,767
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Reihenhaus 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Reihenhaus 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 1
Freistehende Häuser in İskele Dipkarpaz Dipkarpaz, eine unberührte Region an der nordöstlich…
$132,441
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TekceTekce
Reihenhaus 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Reihenhaus 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Drei-Zimmer-Stadthaus von 125 m2 mit einer geräumigen Terrasse von 43 m2 und einem privaten …
$222,973
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Reihenhaus 4 zimmer in Yialousa, Nordzypern
Reihenhaus 4 zimmer
Yialousa, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Gegenstand 161Urgen ‼️ VerkaufFertiges Haus3+1 / 3 Stockwerke¶Mieteinkommen von 1.200 €Monat…
$279,059
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Reihenhaus in Bogazi, Nordzypern
Reihenhaus
Bogazi, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 127 m²
Etagenzahl 3
Villa for 4 hosts, apartments of three floors (3+1), three bedrooms, 4 san. Uzla. On the 1st…
$385,101
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Immobilienangaben in Iskele District, Nordzypern

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