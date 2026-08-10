Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Girne District
  4. Wohnimmobilien
  5. Bungalow
  6. Bergblick

Bungalows mit Bergblick kaufen in Girne District, Nordzypern

;
Girne Belediyesi
8
Kyrenia
6
Catalkoy Esentepe Belediyesi
5
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
Zeig mehr
Bungalow Löschen
Alles löschen
7 immobilienobjekte total found
Bungalow 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Bungalow 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
LA CASALIA – 3 ZIMMER BUNGALOW (2+1) WELLNESS & LUXURY RESIDENCE Europaweit – Ihr Deutsche…
$620,669
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ISB Global Immobilien
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Bungalow 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Bungalow 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 256 m²
Etagenzahl 2
Villen in sicherem Komplex in prestigeträchtiger Region in Girne Girne ist eine Hafenstadt, …
$845,114
Eine Anfrage stellen
Bungalow 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Bungalow 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Villen mit eigenem Garten und Pool Nordzypern Girne Esentepe Nordzypern ist die drittgrößte …
$783,599
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Bungalow 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Bungalow 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Villen in Esentepe, Nordzypern, eingebettet in Natur und mit herrlicher Aussicht Girne, eine…
$904,952
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Vasilia, Nordzypern
Bungalow
Vasilia, Nordzypern
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
$150,329
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Karavas, Nordzypern
Bungalow
Karavas, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 197 m²
$318,698
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Agios Amvrosios, Nordzypern
Bungalow
Agios Amvrosios, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
$303,064
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Girne District, Nordzypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen