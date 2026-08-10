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Bungalows am Meer in Girne District, Nordzypern

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Bungalow 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Bungalow 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
LA CASALIA – 3 ZIMMER BUNGALOW (2+1) WELLNESS & LUXURY RESIDENCE Europaweit – Ihr Deutsche…
$620,669
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Bungalow 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Bungalow 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 256 m²
Etagenzahl 2
Villen in sicherem Komplex in prestigeträchtiger Region in Girne Girne ist eine Hafenstadt, …
$845,114
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Bungalow 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Bungalow 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen für ein exklusives Leben in Esentepe Girne, Nordzypern Im Herzen des Mittelmeers g…
$524,653
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Bungalow 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Bungalow 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Villen mit eigenem Garten und Pool Nordzypern Girne Esentepe Nordzypern ist die drittgrößte …
$783,599
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Bungalow 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Bungalow 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Villen in Esentepe, Nordzypern, eingebettet in Natur und mit herrlicher Aussicht Girne, eine…
$904,952
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Bungalow in Vasilia, Nordzypern
Bungalow
Vasilia, Nordzypern
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
$150,329
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Bungalow in Karavas, Nordzypern
Bungalow
Karavas, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 197 m²
$318,698
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Bungalow in Kazafani, Nordzypern
Bungalow
Kazafani, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
$174,382
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Bungalow in Agios Amvrosios, Nordzypern
Bungalow
Agios Amvrosios, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
$303,064
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Immobilienangaben in Girne District, Nordzypern

mit Garage
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