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Bungalows in Catalkoy Esentepe Belediyesi, Nordzypern

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Kalogreia
3
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5 immobilienobjekte total found
Bungalow 3 zimmer in Kalogreia, Nordzypern
Bungalow 3 zimmer
Kalogreia, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Neuer Bungalow mit 3 Schlafzimmern am Meer in Esentepe!Dieser prestigeträchtige Küstenkomple…
$1,02M
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Bungalow 3 zimmer in Kalogreia, Nordzypern
Bungalow 3 zimmer
Kalogreia, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 140 m²
Bungalows 3+1 bei Mykonos HomesDer Luxus-Bungalow befindet sich direkt am Meer in Esentepe, …
$2,00M
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Bungalow in Agios Amvrosios, Nordzypern
Bungalow
Agios Amvrosios, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
$303,064
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow in Agios Epiktitos, Nordzypern
Bungalow
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
$132,230
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Bungalow 4 zimmer in Kalogreia, Nordzypern
Bungalow 4 zimmer
Kalogreia, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 390 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Villa 390m2 mit privatem Pool 400m vom Meer!🌊 Eine einzigartige Gelegenheit, der…
$571,946
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Immobilienangaben in Catalkoy Esentepe Belediyesi, Nordzypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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