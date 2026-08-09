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Wohnimmobilien in Agios Epiktitos, Nordzypern

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47 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Agios Epiktitos, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Epiktitos, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
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$1,40M
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Villa 5 zimmer in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Agios Epiktitos, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 370 m²
Etagenzahl 2
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$1,28M
MwSt.
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 410 m²
Etagenzahl 2
Moderne und luxuriöse Villa zum Sekundärverkauf mit 5 Schlafzimmern + voll möbliert + Infini…
$850,442
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Wohnung in Agios Epiktitos, Nordzypern
Wohnung
Agios Epiktitos, Nordzypern
Fläche 150 m²
Stockwerk 1
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$706,575
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Nordzypern & Georgien Etazhi
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Wohnung in Agios Epiktitos, Nordzypern
Wohnung
Agios Epiktitos, Nordzypern
Fläche 170 m²
Stockwerk 1
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$874,807
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Nordzypern & Georgien Etazhi
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
$222,487
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
$164,160
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Herrenhaus 5 Schlafzimmer in Agios Epiktitos, Nordzypern
Herrenhaus 5 Schlafzimmer
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 550 m²
$541,185
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
$450,988
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agios Epiktitos, Nordzypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
$42,032
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 280 m²
$420,922
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Bungalow in Agios Epiktitos, Nordzypern
Bungalow
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
$132,230
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
$270,472
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
$444,854
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agios Epiktitos, Nordzypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
$88,394
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Villa 4 zimmer in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Agios Epiktitos, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 245 m²
Etagenzahl 2
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$228,501
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
$600,114
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 206 m²
$311,482
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 212 m²
$342,751
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
$216,354
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Epiktitos, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
$90,077
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 208 m²
$463,014
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
$168,369
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Herrenhaus 3 Schlafzimmer in Agios Epiktitos, Nordzypern
Herrenhaus 3 Schlafzimmer
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
$198,435
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
$390,736
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
$113,048
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Epiktitos, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
$78,171
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Epiktitos, Nordzypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
$106,433
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
$192,421
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Villa in Agios Epiktitos, Nordzypern
Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
$288,512
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