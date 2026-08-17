Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Sveti Stefan
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Sveti Stefan, Montenegro

;
wohnungen
63
häuser
46
109 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 2
Geräumige Sea View Wohnung zum Verkauf in Sveti Stefan – 77 m2 Eine helle und elegante 77 …
$296,454
Eine Anfrage stellen
Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 304 m²
Eine Villa mit einem Pool und einem malerischen Blick auf den Verkauf in der Luxussiedlung v…
$1,76M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 3/4
LAGEDieses Apartment befindet sich in Sveti Stefan, einem der renommiertesten Küstenziele vo…
$360,494
Eine Anfrage stellen
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 1 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Located within the exclusive Sveti Stefan Presidential Sea View Resort, this luxurious 162 m…
$1
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Die Wohnung in St. Stephen ist in einem Luxushaus zu verkaufen, Eine Fläche von 85 m2 im zwe…
$557,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
Sprachen
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/2
Wir bieten zum Verkauf eine moderne Wohnung mit 1 Schlafzimmer und Panoramablick auf das Mee…
$201,684
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Haus 4 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 230 m²
Ruhige Grünanlage oberhalb von Sveti Stefan mit Meerblick und Bergblick. Ideal für Wohnen od…
$1,33M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Mbroker
Sprachen
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 4 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 223 m²
Entdecken Sie das Stadthaus D — eine luxuriöse Residenz in einem gated Komplex in der Nähe v…
$855,240
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Mbroker
Sprachen
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Stockwerk 3/5
Geräumige Wohnung zum Verkauf mit zwei Schlafzimmern und herrlichem Blick auf die erste Lini…
$654,601
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2/2
LAGEDieses Apartment befindet sich in Sveti Stefan, Gemeinde Budva, 13 km vom Stadtzentrum v…
$255,047
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
| 230 m2 | 400 m2 Grundstück | 4 Schlafzimmer | 4 Badezimmer | Infinity Pool | Parkplatz | P…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
Sprachen
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 1 Schlafzimmer in M 1, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
M 1, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 5
Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss eines fünfstöckigen gemütlichen Wohnungsbaus, der n…
$134,878
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
A4-1883. Zwei Schlafzimmer Wohnung in Sv.Stefan mit einem Meer VIewZum Verkauf zwei Schlafzi…
$302,982
Eine Anfrage stellen
Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Fläche 660 m²
Elegant, praktisch, aufwendig und romantisch zugleich Villa fand sich am Rande einer alten P…
$4,04M
Eine Anfrage stellen
Villa 13 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Villa 13 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 13
Fläche 774 m²
Etagenzahl 4
Zum Verkauf viergeschossige Villa mit einer Fläche von 774 m2 auf der ersten Linie, 10 Meter…
$6,25M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Wohnung 4 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 4 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 131 m²
Dieses geräumige Apartment befindet sich in der ikonischsten und prestigeträchtigsten Lage a…
$644,418
Eine Anfrage stellen
Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 430 m²
Eingebettet in die renommierte Enklave von Blizikuce, Budva, diese exquisite Villa, verkörpe…
$1,98M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 85 m²
Stockwerk 1
Wohnung zum Verkauf in Sveti Stefan mit Blick auf die Insel Sveti Stefan, in der Nähe der St…
$406,078
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Wohnung 3 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
Fläche: 103m2Schlafzimmer: 2Badezimmer: 1MöbliertBudva, Sveti Stefan, Zwei-Zimmer-Wohnung mi…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Sprachen
English
Studio in Sveti Stefan, Montenegro
Studio
Sveti Stefan, Montenegro
Fläche 51 m²
Etagenzahl 4
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$436,152
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Studio in Sveti Stefan, Montenegro
Studio
Sveti Stefan, Montenegro
Fläche 73 m²
Etagenzahl 4
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$542,672
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 8 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Villa 8 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 414 m²
Casa Dea Villa — das Wesen des mediterranen Luxus an der AdriaküsteDas Hotel liegt auf einem…
$1,11M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 420 m²
Etagenzahl 3
LAGEDie Villa befindet sich in Sveti Stefan, Budva Gemeinde, etwa 11 km vom Stadtzentrum ent…
$1,60M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Penthouse 5 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 4
☀️ID-557📐 5 коянат2 ванннANHANG 🛋 ⛵️
$397,528
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Haus 4 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 3
Verkauf eines Hauses mit einem Pool mit einem ParkplatzPrivater Pool von 15 m2Fläche: 230 m2…
$575,937
Eine Anfrage stellen
Haus in Sveti Stefan, Montenegro
Haus
Sveti Stefan, Montenegro
Fläche 650 m²
Etagenzahl 5
K4-166. Schönes Hotel in Sv.Stefan mit MeerblickZu verkaufen Apart-Hotel in Sv.StefanDas Hot…
$2,29M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Haus 5 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf: eine Villa auf der ersten Linie im Dorf Blizikuće.Dieses 215 m2 große Haus auf …
$588,325
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
| 230 m2 | 400 m2 Grundstück | 4 Schlafzimmer | 4 Badezimmer | Infinity Pool 7×5 m | 2 Parkp…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
Sprachen
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 100 m²
Etagenzahl 4
Zum Verkauf zwei gemütliche Villen mit herrlichem Meerblick im Dorf Blizikuche - Budva Rivie…
$1,38M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Villa 4 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten zum Verkauf eine Villa im Dorf Blizikuche, oberhalb von Sveti Stefan, in einem de…
$2,65M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen