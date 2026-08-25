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Wohnimmobilien in Prcanj, Montenegro

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wohnungen
43
häuser
72
115 immobilienobjekte total found
Haus 7 Schlafzimmer in , Montenegro
Haus 7 Schlafzimmer
, Montenegro
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 263 m²
Etagenzahl 3
Ausgezeichnetes Haus von 263 m2 in Prcanj (Bay of Kotor) auf einem Grundstück von 330 m2. Da…
$502 323
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Villa 6 zimmer in Muo, Montenegro
Villa 6 zimmer
Muo, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Stockwerk 3/3
Diese luxuriöse Villa befindet sich in bester Lage und bietet einen atemberaubenden Panorama…
$1,74M
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Immobilienagentur
VALUE.ONE
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Villa 8 zimmer in Prcanj, Montenegro
Villa 8 zimmer
Prcanj, Montenegro
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 456 m²
http://www.youtube.com/watch?v=kUb3BRt4BqoBruttobaufläche: 456 m2Netzinnenraum: 34,9 m2Grund…
$2,30M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Wohnung in Prcanj, Montenegro
Wohnung
Prcanj, Montenegro
Preis: €7,000,000Standort: Prčanj, Kotor, Montenegro (UNESCO Weltkulturerbe) Planungsstatus:…
$8,15M
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Villa in Prcanj, Montenegro
Villa
Prcanj, Montenegro
Schlafräume 6
Fläche 500 m²
Große Villa auf der ersten Linie in der Bucht von Kotor. Im ersten Stock können Sie einen Se…
$1,80M
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Villa 5 zimmer in Prcanj, Montenegro
Villa 5 zimmer
Prcanj, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 300 m²
Fläche: 300m2Schlafzimmer: 4Badezimmer: 1Fläche: 1,599m2Garage: 28m2Boden: 3SteinkuchenStein…
$2,07M
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Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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TekceTekce
Villa in Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 497 m²
Die Villa im Dorf Prchan ist ein vierstöckiges Anwesen mit 4 Schlafzimmern, einem großen Gar…
$4,89M
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Wohnung 3 zimmer in Muo, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Muo, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/3
Luxus-Wohnung am Meer in Stoliv mit Blick auf Perast und die Jungferninseln Entdecken Sie ei…
$301 933
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Villa in Prcanj, Montenegro
Villa
Prcanj, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 497 m²
Etagenzahl 3
Luxusvilla zum Verkauf, in einem der schönsten Orte an der montenegrinischen Küste, dem gemü…
$3,92M
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Villa in Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 371 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht eine neue, voll möblierte Luxusvilla in Stoliv zur Verfügung. Die Villa be…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Muo, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Muo, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Dieses stilvolle und komfortable Apartment befindet sich im charmanten Küstendorf Muo, nur 2…
$244 203
MwSt.
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Villa in Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 584 m²
Etagenzahl 3
Moderne neue Villa wird zum Verkauf in Stoliv, Boka Kotor Bay angeboten. Die Gesamtfläche de…
$1,96M
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Wohnung in Prcanj, Montenegro
Wohnung
Prcanj, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 6 m²
Entdecken Sie einen neuen Standard des gehobenen Lebens im STAR BAY Projekt, in der malerisc…
$153 628
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International Property Alerts
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Prcanj, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Prcanj, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/3
Zum Verkauf eine gemütliche Wohnung im ruhigen Ferienort Dorf Boko - Kotor Bay Prchan. Die G…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Muo, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Muo, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Warenbezeichnung Boka Kotor Bay, Stoliv Bezirk. Wohnung mit zwei Schlafzimmern auf der erste…
$442 199
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Wohnung 3 zimmer in Prcanj, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Prcanj, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/3
Dieses Apartment ist ein idealer Ort für diejenigen, die einen ruhigen Urlaub in einem schön…
Preis auf Anfrage
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Villa in Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Fläche 180 m²
traditional stone house in Gornji Stoliv, municipality of Kotor, located in the part of the …
$1
MwSt.
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Prcanj, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Prcanj, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Willkommen in Ihrem Stück Küstenparadies in Prcanj, Kotor! Im zweiten Stock eines exklusiven…
$270 656
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Villa in Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 479 m²
Etagenzahl 3
Villa Aquila ist ein außergewöhnliches Angebot! Es befindet sich in einem abgelegenen Bereic…
$2,55M
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Villa 6 zimmer in Prcanj, Montenegro
Villa 6 zimmer
Prcanj, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 456 m²
Stockwerk 3/3
Die luxuriöse neue Villa ist ein geräumiges, modernes Haus mit 4 -Schlafzimmern und einem lu…
$2,32M
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VALUE.ONE
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Muo, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Muo, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 56 m²
Warenbezeichnung Boka Kotor Bay, Stoliv Bezirk. Apartment mit 1 Schlafzimmer Entfernung zum …
$156 399
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Villa in Prcanj, Montenegro
Villa
Prcanj, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 456 m²
Etagenzahl 3
Villa Vela ist eine außergewöhnliche Unterkunft an der Mittelmeerküste mit atemberaubendem B…
$2,32M
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Wohnung 3 zimmer in Muo, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Muo, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Stockwerk 2/3
Wir bieten eine Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Haus in der Nähe der Bucht, auf der ersten Lini…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Prcanj, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Prcanj, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Entdecken Sie dieses wunderschön renovierte und komplett eingerichtete Apartment mit einem S…
$288 656
MwSt.
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Haus in Prcanj, Montenegro
Haus
Prcanj, Montenegro
Fläche 28 m²
Etagenzahl 1
Haus in Prcanj mit 39 m2 Fußabdruck. Stiftungen von 50 m2 wurden bereits auf dem Grundstück …
$128 250
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Villa 2 zimmer in Muo, Montenegro
Villa 2 zimmer
Muo, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 340 m²
Charming Stone House with Breathtaking Sea Views – Bay of Kotor Discover a rare opportunity …
$1,62M
MwSt.
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Villa 1 zimmer in Muo, Montenegro
Villa 1 zimmer
Muo, Montenegro
Zimmer 1
Fläche 180 m²
traditionelles Steinhaus in Gornji Stoliv, Gemeinde Kotor, befindet sich in der Gegend, die …
$1
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Muo, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Muo, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 1/3
Duplex-Wohnung im Hyatt Regency Kotor Bay Resort.Die erste Linie des Meeres · Boko-Kotor Bay…
$1,15M
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VALUE.ONE
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Haus 8 Schlafzimmer in Prcanj, Montenegro
Haus 8 Schlafzimmer
Prcanj, Montenegro
Schlafräume 8
150 m vom Meer • Privater Badedock • 3 separate Wohnungen • 3 Parkplätze Eine seltene Geleg…
Preis auf Anfrage
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Villa 20 zimmer in Prcanj, Montenegro
Villa 20 zimmer
Prcanj, Montenegro
Zimmer 20
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 800 m²
Palazzo Jerovica ist eine Sammlung von 5 Gebäuden mit einer Wohnfläche von ca. 800m2, auf ei…
$4,62M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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