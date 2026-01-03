  1. Realting.com
  2. Gambia
  3. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Gambia

West Coast Region
1
Brikama
1
Kombo NorthSaint Mary
1
Kanifing
1
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohngebäude The Platinum Tower
Wohngebäude The Platinum Tower
Wohngebäude The Platinum Tower
Wohngebäude The Platinum Tower
Wohngebäude The Platinum Tower
Alle anzeigen Wohngebäude The Platinum Tower
Wohngebäude The Platinum Tower
Serrekunda, Gambia
von
$105,262
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 11
Studios und 2 & 3 Schlafzimmer möblierte Apartments | Platinum Tower | Cape Point Erleben Sie Luxus Oceanfront Living am Platinum Tower in Cape Point. Willkommen in Platinum Tower – Die erstklassige Luxusentwicklung von Gambia, die perfekt im renommierten Stadtteil Capepoint von Bakau …
Immobilienagentur
GamRealty
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Wohngebäude The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Wohngebäude The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Wohngebäude The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Wohngebäude The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Alle anzeigen Wohngebäude The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Wohngebäude The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Sukuta, Gambia
von
$114,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Luxuswohnungen zum Verkauf | Senegambia Strip Der Hub – Luxusleben im Herzen von Senegambia Preise beginnen ab $114.000 für ein 1-Zimmer-Wohnung Entdecken Sie einen neuen Lebensstandard in The Hub, einem außergewöhnlichen Luxus-Apartment-Komplex im pulsierenden Herzen des renommierten…
Immobilienagentur
GamRealty
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen