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Häufig gestellte Fragen zu Immobilien zum Verkauf in Gambia
Wie hoch sind die durchschnittlichen Immobilienpreise in Gambia?
Die Immobilienpreise in Gambia sind günstig. Quadrat. Meter wird von Verkäufern auf 500-1000 Euro geschätzt. Wohnungen und Häuser werden zu diesen Preisen in allen Teilen des Landes verkauft, auch in der Hauptstadt Banjul. Wohnen in Neubauten kann 10 % mehr kosten als im Altbau.
Welche Städte sollten Sie für den Immobilienkauf in Gambia in Betracht ziehen?
In der Hauptstadt Banjul wurden alle Voraussetzungen für einen angenehmen Aufenthalt geschaffen. Für einen dauerhaften Wohnsitz können Sie auch zwei andere große Städte in Betracht ziehen – Serekunda und Brikama. Dieselben Städte eignen sich für den Kauf von Immobilien zur Vermietung.
Gibt es besondere Beschränkungen oder Bedingungen für Ausländer, die Immobilien in Gambia kaufen möchten?
Staatsangehörige anderer Staaten können Immobilien zu den gleichen Bedingungen wie Inländer erwerben. Nicht zulässig ist nur der Erwerb von Grundstücken.
Wird ein Hausverkauf in Gambia ohne Anwesenheit des Käufers durchgeführt?
Ja, Ferngeschäfte sind nach örtlichem Recht zulässig. Um ein Haus oder eine Wohnung in Gambia zu kaufen, müssen Sie Ihren Vertreter mit einer notariell beglaubigten Vollmacht ins Land schicken.