Wohnquartier Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$939
8
ID: 28325
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se dvosoban stan povrsine 80m2 na drugom spratu stambene zgrade u City Kvartu!Stan je kompletno opremljen i spreman za zivot!U cijenu uracunato parking mjesto pod rampom!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Podgorica, Montenegro
Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$939
