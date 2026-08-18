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Die höchsten Immobilienpreise in Mexiko in den Ferienorten (von 1650 bis 3580 US-Dollar pro Quadratmeter) und in der Hauptstadt Mexiko-Stadt: 1370-2750 US-Dollar pro Quadratmeter. In Guadalajara und Merida sind die Preise niedriger: ab 836$ pro Quadratmeter.
Wo kaufen ausländische Staatsbürger am häufigsten Immobilien?
In Mexiko-Stadt, in Ferienorten mit luxuriösen Stränden - Cancun, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, sowie im Bundesstaat Quintana Roo. Es ist eine großartige Investition, es gibt immer eine Option, Immobilien in Mexiko zu verkaufen.
Welche Dokumente müssen diejenigen vorlegen, die eine Immobilien in Mexiko kaufen möchten?
Sie müssen die folgenden Dokumente vorlegen:
Pass;
Original und Kopie der Adressbestätigung aus dem Land Ihres Wohnsitzes (z.B., Nebenkostenabrechnungen);
Visum oder Besuchserlaubnis (Forma Migratoria Multiple).
Muss ich die mexikanische Staatsbürgerschaft haben, um Immobilien in diesem Land zu erwerben?
Nein, Ausländer können eine Immobilie in Mexiko aus den gleichen Gründen wie Einheimische kaufen, mit Ausnahme von Objekten, die sich in einer 100 Kilometer langen Zone an der Grenze und in einer 50 Kilometer langen Küstenlinie befinden. Ausländer dürfen sie nicht direkt kaufen: Sie müssen eine Treuhandvereinbarung mit einer mexikanischen Bank abschließen.