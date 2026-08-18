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Wohnimmobilien in Mexiko

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Wohnung 9 Schlafzimmer in Playa del Carmen, Mexiko
UP UP
Wohnung 9 Schlafzimmer
Playa del Carmen, Mexiko
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 557 m²
Etagenzahl 3
Exklusive Multi-Einheit Immobilien unglaubliche Investitionsmöglichkeit, in der gefragtesten…
$1,70M
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Condo in Mazatlan, Mexiko
Condo
Mazatlan, Mexiko
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 786 m²
Strandparadies in Playa Escondida Condos, Mazatlán.Willkommen zu Ihrem ruhigen Rückzugsort i…
$169,999
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Condo in Mazatlan, Mexiko
Condo
Mazatlan, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 667 m²
Entdecken Sie Turquesa in Cerritos, Mazatlán! Mit verschiedenen Bodenplänen mit einer LOCK-O…
$151,000
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Condo in Mazatlan, Mexiko
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Mazatlan, Mexiko
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 464 m²
Entdecken Sie QABU – ein einzigartiges WohnerlebnisErleben Sie modernes Wohnen im exklusiven…
$142,000
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Condo in Chicxulub Puerto, Mexiko
Condo
Chicxulub Puerto, Mexiko
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 418 m²
Move-In Ready Beachside Leben in Progreso! Willkommen in den Studios 72, wo moderne Küstenle…
$100,000
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Condo in Mazatlan, Mexiko
Condo
Mazatlan, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 662 m²
Lage in Mazatlán, Sinaloa. Oceanna bietet 662 Ft2 bis 807 Ft2 Wohnfläche in diesen 2-Zimmer-…
$175,000
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TekceTekce
Condo in Merida, Mexiko
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Merida, Mexiko
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 721 m²
Entdecken Sie Saria Residenzen, in Temozón, Yucatán!Dieses komplett eingerichtete 1 Schlafzi…
$105,000
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Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 457 m²
Umfassen Sie modernes Wohnen in dieser wunderschön gestalteten 1-Schlafzimmer, 1-Badezimmer-…
$137,000
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Villa in Brisas de Zicatela, Mexiko
Villa
Brisas de Zicatela, Mexiko
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 743 m²
Verschönern Sie die moderne Küste mit diesem eleganten 1-Schlafzimmer, 1,5-Badezimmer Villa …
$182,705
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Condo in Mazatlan, Mexiko
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Mazatlan, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 721 m²
Entdecken Sie Katara Turm in Mazatlán. Katar Tower ist eine Low-Density-Entwicklung mit 9 co…
$117,000
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Condo in Mazatlan, Mexiko
Condo
Mazatlan, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 936 m²
Entdecken Sie Mazatlan Ferienwohnung Torre Playa Azul, der ideale Ort, um Ihr neues Leben in…
$147,000
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Condo in Cancun, Mexiko
Condo
Cancun, Mexiko
Schlafräume 1
Fläche 66 m²
We invite investors to invest in high-yield apartments in the Caribbean! We are pleased to p…
$190,600
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Condo in Mazatlan, Mexiko
Condo
Mazatlan, Mexiko
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 618 m²
Entdecken Sie das ruhige Wohnen in BLUE LIFE Residences, Mazatlán!Willkommen in Ihrem neuen …
$151,000
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Haus 3 Schlafzimmer in Progreso, Mexiko
Haus 3 Schlafzimmer
Progreso, Mexiko
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 384 m²
Move-in Ready Beach Home in Chelem, Yucatán – Private Dachterrasse Plunge Pool & Stunning Ou…
$205,000
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Studio 1 Schlafzimmer in San Pedro Pochutla, Mexiko
Studio 1 Schlafzimmer
San Pedro Pochutla, Mexiko
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 601 m²
Willkommen in Sixa Nido, in der gated Gemeinde von Mi Pueblito Salchi, nur wenige Minuten en…
$139,000
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Villa in Santa Maria Huatulco, Mexiko
Villa
Santa Maria Huatulco, Mexiko
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 4 545 m²
Das Hotel liegt in Tangolunda, Huatulco. Entdecken Sie den ultimativen Strandretreat mit die…
$85,000
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Studio 1 Schlafzimmer in La Crucecita, Mexiko
Studio 1 Schlafzimmer
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 420 m²
Das Hotel liegt in einer ruhigen Wohngegend von Santa Cruz, Huatulco. Die Studioresidenzen b…
$137,000
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Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 657 m²
In einer ruhigen Wohngegend von Santa Cruz, Huatulco, bieten die Ein-Zimmer-Residenz von Eku…
$171,000
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Condo in Mazatlan, Mexiko
Condo
Mazatlan, Mexiko
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 327 m²
Willkommen in Praia Malecón, wo die Essenz eines Hotels den Komfort Ihres eigenen Eigentums …
$150,000
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Condo in Bahia de Conejos, Mexiko
Condo
Bahia de Conejos, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 3 300 m²
Erleben Sie Luxus am Strand in seinem feinsten in einer exklusiven gated Community in Conejo…
$144,000
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Condo in Mazatlan, Mexiko
Condo
Mazatlan, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 689 m²
Entdecken Sie Riviera Condos in Mazatlán's Golden Zone! Das Riviera Condos bietet 2 Grundris…
$168,000
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Condo in Chicxulub Puerto, Mexiko
Condo
Chicxulub Puerto, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 698 m²
Weniger als zwei Blocks vom unberührten Ufer des Chicxulub Beach entfernt bietet Dorada eine…
$175,000
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Villa 3 zimmer in Mahahual, Mexiko
Villa 3 zimmer
Mahahual, Mexiko
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
GOBAL Costa Maya Project   ist ein Wohnkomplex mit Privatstrand, weißem Sand und dem unglaub…
$401,674
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Villa 2 zimmer in Mahahual, Mexiko
Villa 2 zimmer
Mahahual, Mexiko
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
gobbitamayaproject   15%Abzahlung   und 48 MonthLyPayments. wehave   16Differentmodels   …
$371,277
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Haus 1 zimmer in Mahahual, Mexiko
Haus 1 zimmer
Mahahual, Mexiko
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 1
GOBAL COSTA MAYA, a world-class development consisting of 1500 residences designed under an …
$140,043
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Haus 2 zimmer in Municipio de La Paz, Mexiko
Haus 2 zimmer
Municipio de La Paz, Mexiko
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 1
Gobal Los Cabos Project is a residential complex with private beach, golden sands and the in…
$154,156
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Eigenschaftstypen in Mexiko

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Mexiko

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös

Häufig gestellte Fragen zu Immobilien in Mexiko

Häufig gestellte Fragen zu Immobilien in Mexiko

Die höchsten Immobilienpreise in Mexiko in den Ferienorten (von 1650 bis 3580 US-Dollar pro Quadratmeter) und in der Hauptstadt Mexiko-Stadt: 1370-2750 US-Dollar pro Quadratmeter. In Guadalajara und Merida sind die Preise niedriger: ab 836$ pro Quadratmeter.

Wo kaufen ausländische Staatsbürger am häufigsten Immobilien?

In Mexiko-Stadt, in Ferienorten mit luxuriösen Stränden - Cancun, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, sowie im Bundesstaat Quintana Roo. Es ist eine großartige Investition, es gibt immer eine Option, Immobilien in Mexiko zu verkaufen.

Welche Dokumente müssen diejenigen vorlegen, die eine Immobilien in Mexiko kaufen möchten?

Sie müssen die folgenden Dokumente vorlegen:
  • Pass;
  • Original und Kopie der Adressbestätigung aus dem Land Ihres Wohnsitzes (z.B., Nebenkostenabrechnungen);
  • Visum oder Besuchserlaubnis (Forma Migratoria Multiple).

Muss ich die mexikanische Staatsbürgerschaft haben, um Immobilien in diesem Land zu erwerben?

Nein, Ausländer können eine Immobilie in Mexiko aus den gleichen Gründen wie Einheimische kaufen, mit Ausnahme von Objekten, die sich in einer 100 Kilometer langen Zone an der Grenze und in einer 50 Kilometer langen Küstenlinie befinden. Ausländer dürfen sie nicht direkt kaufen: Sie müssen eine Treuhandvereinbarung mit einer mexikanischen Bank abschließen.
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