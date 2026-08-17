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Wohnimmobilien in Morocco

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Marrakech Safi
3
9 immobilienobjekte total found
Villa in Ait Issafen, Morocco
Villa
Ait Issafen, Morocco
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Atalanta präsentiert diese außergewöhnliche Villa am Meer, die inspirierende Architektur und…
$743,000
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Doppelhaus 5 Schlafzimmer in Tanger, Morocco
Doppelhaus 5 Schlafzimmer
Tanger, Morocco
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Zwei benachbarte Häuser mit Gärten sind in der beliebten Region Marchand von Tangier zu verk…
$4,03M
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Villa in El Jadida Province, Morocco
Villa
El Jadida Province, Morocco
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 025 m²
$3,34M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa in Tanger, Morocco
Villa
Tanger, Morocco
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 900 m²
Exceptional villa located in a quiet area, just a stone's throw from the Kasbah of Tangier a…
$6,80M
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Villa in Marrakech Safi, Morocco
Villa
Marrakech Safi, Morocco
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Your agency Espace Home Immobilier offers you this villa of 600 m² with a beautiful plot of …
$2,06M
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Villa in Casablanca, Morocco
Villa
Casablanca, Morocco
Schlafräume 4
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine herrliche moderne und ungewöhnliche Villa von 630 m2, in der Nähe des …
$1,09M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 zimmer in Tiznit Province, Morocco
Villa 4 zimmer
Tiznit Province, Morocco
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
$743,000
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Villa 9 zimmer in Marrakesch, Morocco
Villa 9 zimmer
Marrakesch, Morocco
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 12 000 m²
Etagenzahl 1
$3,86M
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Villa 9 zimmer in caidat dOulad Hassoune, Morocco
Villa 9 zimmer
caidat dOulad Hassoune, Morocco
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 11 000 m²
Etagenzahl 2
Palmpy Grove
$3,28M
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Eigenschaftstypen in Morocco

häuser

Immobilienangaben in Morocco

Günstige
Luxuriös

Häufig gestellte Fragen zu Immobilien in Marokko

Welche Dokumente sind für Ausländer erforderlich, um in Marokko Immobilien zu erwerben?

Ausländer brauchen einen Reisepass ihres Heimatlandes, um einen Wohnraum zu kaufen. Außerdem muss ein Konto bei einer marokkanischen Bank eröffnen werden, von dem Gelder an den Eigentümer des Objekts überwiesen werden.

Welche marokkanischen Städte sind die vielversprechendsten für den Erwerb von Immobilien? Wie hoch sind Immobilienpreise in Marokko?

Für eine rentable Investition können Sie Casablanca und Agadir in Betracht ziehen – die beiden sind beliebtesten Ferienorte des Landes. Sie gelten wegen des ständigen Preisanstiegs als vielversprechend. Die Wohnungskosten in Marokko steigen hier jährlich um 4-8 %. Es besteht die Möglichkeit, rentable Immobilien in Marokko zu verkaufen, marokkanische Immobilie zu verkaufen.
Rabat, die Hauptstadt des Landes, ist auch für ihre hohe Investitionsattraktivität bekannt. Aufgrund des regelmäßigen Zustroms von Touristen wird jede hier gekaufte Immobilie gute Mieteinnahmen bringen. Der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter Immobilien in Marokko liegt zwischen 1000 und 1200 Euro.

Welche Steuern und Gebühren müssen Ausländer, die in Marokko einen Wohnraum kaufen wollen, zahlen?

Beim Kauf von Wohneigentum müssen Ausländer eine Eintragungsgebühr von 2,5 % des Immobilienpreises entrichten. Außerdem gibt es eine Grundsteuer für alle Arten von Wohnungen und eine Notargebühr. In beiden Fällen ist 1 % des Wertes zu zahlen, der beim Verkauf der Immobilie in Marokko angegeben wird.
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