Für eine rentable Investition können Sie Casablanca und Agadir in Betracht ziehen – die beiden sind beliebtesten Ferienorte des Landes. Sie gelten wegen des ständigen Preisanstiegs als vielversprechend. Die Wohnungskosten in Marokko steigen hier jährlich um 4-8 %. Es besteht die Möglichkeit, rentable Immobilien in Marokko zu verkaufen, marokkanische Immobilie zu verkaufen.
Rabat, die Hauptstadt des Landes, ist auch für ihre hohe Investitionsattraktivität bekannt. Aufgrund des regelmäßigen Zustroms von Touristen wird jede hier gekaufte Immobilie gute Mieteinnahmen bringen. Der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter Immobilien in Marokko liegt zwischen 1000 und 1200 Euro.