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Villen in Morocco

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Marrakech Safi
3
8 immobilienobjekte total found
Villa in Ait Issafen, Morocco
Villa
Ait Issafen, Morocco
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Atalanta präsentiert diese außergewöhnliche Villa am Meer, die inspirierende Architektur und…
$743,000
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Villa in El Jadida Province, Morocco
Villa
El Jadida Province, Morocco
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 025 m²
$3,34M
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Villa in Tanger, Morocco
Villa
Tanger, Morocco
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 900 m²
Exceptional villa located in a quiet area, just a stone's throw from the Kasbah of Tangier a…
$6,80M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa in Marrakech Safi, Morocco
Villa
Marrakech Safi, Morocco
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Your agency Espace Home Immobilier offers you this villa of 600 m² with a beautiful plot of …
$2,06M
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Villa in Casablanca, Morocco
Villa
Casablanca, Morocco
Schlafräume 4
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine herrliche moderne und ungewöhnliche Villa von 630 m2, in der Nähe des …
$1,09M
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Villa 4 zimmer in Tiznit Province, Morocco
Villa 4 zimmer
Tiznit Province, Morocco
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
$743,000
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LDV InvestLDV Invest
Villa 9 zimmer in Marrakesch, Morocco
Villa 9 zimmer
Marrakesch, Morocco
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 12 000 m²
Etagenzahl 1
$3,86M
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Villa 9 zimmer in caidat dOulad Hassoune, Morocco
Villa 9 zimmer
caidat dOulad Hassoune, Morocco
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 11 000 m²
Etagenzahl 2
Palmpy Grove
$3,28M
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Immobilienangaben in Morocco

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