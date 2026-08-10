Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Bar
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Bar, Montenegro

;
gewerbeimmobilien
34
hotels
18
3 immobilienobjekte total found
Büro 12 m² in Bar, Montenegro
Büro 12 m²
Bar, Montenegro
Fläche 12 m²
Ein Platz in der Garage von 12m2. Der PAMC Residence Komplex wird nach modernen internationa…
$20,966
Eine Anfrage stellen
Büro 83 m² in Bar, Montenegro
Büro 83 m²
Bar, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Gewerbefläche im Zentrum der Bar, mit einer Fläche von 83m2. Zwei Zimmer, Badezimmer. Elektr…
$207,330
Eine Anfrage stellen
Büro 105 m² in Bar, Montenegro
Büro 105 m²
Bar, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Im Zentrum der Stadt nimmt die Bar im Gebäude zwei Etagen und einen Gewerberaum von 105m2 ei…
$249,404
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen