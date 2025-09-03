Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Büroräumen in Podgorica, Montenegro

Büro 191 m² in Podgorica, Montenegro
Büro 191 m²
Podgorica, Montenegro
Fläche 191 m²
$5,241
Büro 191 m² in Podgorica, Montenegro
Büro 191 m²
Podgorica, Montenegro
Fläche 191 m²
Büroraum zu vermieten 191m2, Capital Plaza, Podgorica
$5,254
Büro 27 m² in Podgorica, Montenegro
Büro 27 m²
Podgorica, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Diese helle Bürofläche von 27 m2 befindet sich ideal im Zentrum von Podgorica, neben der Mus…
$106,129
Büro 155 m² in Podgorica, Montenegro
Büro 155 m²
Podgorica, Montenegro
Fläche 155 m²
Es befindet sich auf der verkehrsreichsten Straße in Podgorica genannt Schule und Kindergart…
$1,11M
