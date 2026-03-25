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Business zum Verkauf in Bar, Montenegro

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Fertiges Geschäft 200 m² in Bar, Montenegro
Fertiges Geschäft 200 m²
Bar, Montenegro
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Aparthotel mit Geschäftsräumen in einem einzigartigen und historischen Ort des alten Teils d…
$509,897
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Fertiges Geschäft 744 m² in Bar, Montenegro
Fertiges Geschäft 744 m²
Bar, Montenegro
Fläche 744 m²
Wunderschönes Hotel in der Stadt Bar, das Hotel verfügt über vier Etagen, im ersten Stock gi…
$915,497
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