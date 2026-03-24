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Investition 130 m² in Bar, Montenegro
Investition 130 m²
Bar, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 1
Willkommen bei der Gelegenheit, ein florierendes Geschäft zu besitzen – ein beliebtes Café i…
$46,505
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