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Wohnimmobilien in Bar, Montenegro

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781 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
| 47 m2 | 1 Schlafzimmer | 1 Badezimmer | 1-9 Etage | 4 Aufzüge | moderne Anlage |Zum Verkau…
$124,654
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MONTBEL D.O.O.
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 183 m²
Zum Verkauf steht ein geräumiges Familienhaus von 183 m2 auf einem Grundstück von 204 m2, in…
$456,662
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Haus 4 Schlafzimmer in , Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Die Gesamtfläche des Hauses ist 88 m2, die Landfläche ist 227 m2 (zwei separate Katastergrun…
$127,172
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Zum Verkauf steht ein eingetragenes zweistöckiges Haus von 100 m2, auf einem Grundstück von …
$138,231
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 48, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
48, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 131 m²
| 131.1 m2 | 3 Schlafzimmer | 3 Badezimmer | 10 Etage | Terrasse 18 m2 | Tiefgarage | neues …
$460,101
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MONTBEL D.O.O.
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Haus 4 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Etagenzahl 2
Aufenthaltstitel für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfügbarkei…
$219,621
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Haus 5 Schlafzimmer in IV proleterske brigade, Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
IV proleterske brigade, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Etagenzahl 1
Ein Haus mit herrlichem Meerblick, nur 200 Meter vom Strand entfernt. Die registrierte Fläch…
$138,733
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
| 57 m2 | 1 Schlafzimmer | 1 Badezimmer | 9 Etage von 10 | Balkon 8 m2 | 600 m zum Meer |Zum…
$193,727
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Wohnung 1 zimmer in 2, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
2, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 22
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Entdecken Sie dieses brandneue, nie genutzte Apartment mit zwei Schlafzimmern in Bar, das si…
$1
MwSt.
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Haus 2 Schlafzimmer in , Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Die Hausfläche ist 44 m2, die Landfläche ist 103 m2. Layout: 2 Schlafzimmer, ein Wohnzimmer …
$64,742
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 69, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
69, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
| 48,10 m2 | 1 Schlafzimmer | 1 Badezimmer | 2-6 Etage | 600 m zum Meer |Wir bieten eine mod…
$158,095
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MONTBEL D.O.O.
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 9
Zum Verkauf: eine Ein-Zimmer-Wohnung von 47 m2 in einer neuen Wohnanlage im Bau in Bar, Ilin…
$155,461
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Ein ausgezeichnetes Familienhaus in einer ruhigen Gegend der Bar wird zum Verkauf vorgeschla…
$368,498
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 7
Immobilien, MontenegroWohnung mit einem Schlafzimmer 59,40 m2Apartments stehen zum Verkauf i…
$196,310
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 22 m²
Objektnummer: 538791. Die Dienste der Agentur zur Bekämpfung der Transaktion unter dem Schlü…
$70,044
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Haus 2 Schlafzimmer in 36 a, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
36 a, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Wir präsentieren Ihrer Aufmerksamkeit eine einzigartige Gelegenheit, ein schönes Haus an der…
$215,971
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MONTBEL D.O.O.
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Studio in Bar, Montenegro
Studio
Bar, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/10
Bar. Residential business complex by the sea and mountains The walls are painted white. El…
$115,679
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Villa in Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 392 m²
Villa in Montenegro - zum Verkauf. Eine der besten Villen an der Küste ist zum Verkauf. Ein …
$2,16M
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MONTBEL D.O.O.
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Wohnung 1 zimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Bar, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 72 m²
A modern and spacious one-bedroom apartment of 72 m² is for sale in the exclusive Soho City …
$250,290
MwSt.
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 86 m²
Die Wohnung befindet sich im Herzen der Stadt in einem der besten Häuser.Vom Schlafzimmer un…
$273,973
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Stockwerk 5/5
Apartments vom Entwickler in einem neuen Komplex in Ilino, Bar. Nur 300 Meter vom Meer entfe…
$771,554
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Haus in Bar, Montenegro
Haus
Bar, Montenegro
Fläche 145 m²
🏡 Haus auf der Lushtitsa Halbinsel: Ihr secluded sojourn with the sea 🌊Stellen Sie sich ein …
$159,143
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 4 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 99 m²
Objektnummer: 538807. Die Dienste der Agentur zur Bekämpfung der Transaktion unter dem Schlü…
$393,911
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$283,625
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Wohnung 3 zimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Bar, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Bar, Makedonsko naselje, Zwei-Zimmer-Wohnung in einem neuen Wohnkomplex in einem der attrakt…
$256,958
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Eine Wohnung steht zum Verkauf in einem neuen Luxusklasse-Haus im Bau in der Stadt Bar. Dies…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 4 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
$472,702
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Wohnung in Bar, Montenegro
Wohnung
Bar, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Ein Studio-Apartment wird zum Verkauf in einem neuen Luxusklasse-Haus im Bau in der Stadt Ba…
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Condo in 3, Montenegro
Condo
3, Montenegro
Etagenzahl 10
Wir bieten Wohnungen zum Verkauf in einer neuen Wohnanlage in der Stadt Bar an - ein moderne…
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Wohnung 1 zimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Bar, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Brand new 1-bedroom apartment of 45 m², completed in October 2025, in a modern residential b…
$185,400
MwSt.
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Immobilienangaben in Bar, Montenegro

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