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Studio-Wohnungen in Bar, Montenegro

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16 immobilienobjekte total found
Studio in Bar, Montenegro
Studio
Bar, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/10
Bar. Residential business complex by the sea and mountains The walls are painted white. El…
$115,679
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Studio in Bar, Montenegro
Studio
Bar, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 4
Geräumiges Studio zum Verkauf in einem neuen Komplex mit einem Pool in Bar, MontenegroID-675…
$130,698
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Studio 1 Schlafzimmer in 36 a, Montenegro
Studio 1 Schlafzimmer
36 a, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Bar | 36 m2 | 3 Etage | Studio | Pool | Warmer Boden | Klimaanlage | Zu verkaufen ist ein mo…
$121,753
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MONTBEL D.O.O.
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Studio 1 zimmer in Bar, Montenegro
Studio 1 zimmer
Bar, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 1/6
Fertige Studiowohnung zum Verkauf in einem neuen Wohnkomplex. All inklusive - kommen und leb…
$95,215
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Studio 1 Schlafzimmer in 36 a, Montenegro
Studio 1 Schlafzimmer
36 a, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
Studio am Meer in der Stadt Bar ist ein idealer Ort zum Leben und Entspannen! Gemütliche …
$87,167
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Studio in Bar, Montenegro
Studio
Bar, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
ID-619🔹 20🔹 0)🔹 🅿️🔹 600📍
$82,454
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Studio 1 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Studio 1 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Eine einzigartige Gelegenheit, ein stilvolles Studio im Zentrum von Bar, Montenegro zu kaufe…
$119,709
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Studio 1 zimmer in Bar, Montenegro
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Bar, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 5/10
Komfortable Apartments in einem 10-stöckigen Gebäude, funktionale Tiefgarage und Parkplatzin…
$113,646
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Studio in Bjelisi, Montenegro
Studio
Bjelisi, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie eine gemütliche und funktionale Studio-Wohnung in einem neu gebauten Wohnkompl…
$73,987
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Studio in Bar, Montenegro
Studio
Bar, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 3
Modern studio apartment for sale in the Topolitsa area, Bar. New house with a swimming pool…
$132,204
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Studio 1 Schlafzimmer in 36 a, Montenegro
Studio 1 Schlafzimmer
36 a, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
Willkommen in einem gemütlichen Studio in der Stadt Tivat! Heißes Angebot!Diese Perle von 20…
$95,302
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Studio in Bar, Montenegro
Studio
Bar, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 2
🏙 Gemütliches Studio zum Verkauf in einem neuen Komplex mit einem Pool - Bar, MontenegroID-6…
$131,411
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Studio 1 zimmer in Bar, Montenegro
Studio 1 zimmer
Bar, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 2/11
Geräumiges Studio-Apartment zum Verkauf in einer modernen Wohnanlage, Stadtteil Belishi, Bar…
$132,517
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Studio 1 zimmer in Bar, Montenegro
Studio 1 zimmer
Bar, Montenegro
Zimmer 1
Fläche 31 m²
Het apparaat is 31 м2 in городе Бар. Het apparaat kan op een laag pitje worden gezet. Расп…
$103,736
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Studio in Bar, Montenegro
Studio
Bar, Montenegro
Fläche 33 m²
Stockwerk 6
Wohnungen in einem neuen Gebäude mit Swimmingpools in Bar. Der Komplex verfügt über 322 W…
$74,367
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Studio 1 zimmer in Bar, Montenegro
Studio 1 zimmer
Bar, Montenegro
Zimmer 1
Fläche 27 m²
Aparte kamers in een mini-hotel zijn te koop 300 m van de zee, Vidikovac Perceel 600m2 St…
$56,696
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Immobilienangaben in Bar, Montenegro

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