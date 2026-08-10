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Penthäuser in Bar, Montenegro

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6 immobilienobjekte total found
Penthouse in Bar, Montenegro
Penthouse
Bar, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
| 144 m2 | 1 Linie | Fußbodenheizung | Aufzug | Jacuzzi | SaunaGeräumiges Penthouse zum Verk…
$392,006
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Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
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Penthouse in Bar, Montenegro
Penthouse
Bar, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Penthouse in Montenegro mit einer Dachterrasse von 136+160 m2 mit exklusivem Nutzungsrecht.E…
$690,399
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MONTBEL D.O.O.
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Penthouse in Bar, Montenegro
Penthouse
Bar, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 6/6
$366,838
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 4 zimmer in Bar, Montenegro
Penthouse 4 zimmer
Bar, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 156 m²
Appartement met jacuzzi in Bar in Zetagradna Drie slaapkamer appartement te koop 156 m2 …
$414,946
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Penthouse 4 zimmer in Bar, Montenegro
Penthouse 4 zimmer
Bar, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 135 m²
U kunt een plaats vinden in центре Бара, Zetagradnje. 135 m² общая 95 м² жилая 3 спальни …
$466,814
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Penthouse 4 zimmer in Bar, Montenegro
Penthouse 4 zimmer
Bar, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 113 m²
Penthouse 113 m2 in Bar. Penthouse in einem Neubau 150 m vom Meer entfernt mit Meerblick! …
$430,406
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Immobilienangaben in Bar, Montenegro

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