  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Viesturu pagasts
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Viesturu pagasts, Lettland

Haus 3 zimmer in Viesturu pagasts, Lettland
Haus 3 zimmer
Viesturu pagasts, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/1
Dieses im Jahre 1938 erbaute Einfamilienhaus befindet sich auf 1,9 Hektar Land im Stadtteil …
$55,691
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
