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Wohnimmobilien in Windau, Lettland

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1 immobilienobjekt total found
Haus 11 zimmer in Windau, Lettland
Haus 11 zimmer
Windau, Lettland
Zimmer 11
Fläche 858 m²
Stockwerk 2/2
Villa Leonardo ist ein ruhiges Investment-Apartment-Hotel in einem renommierten Wohnviertel …
$1,76M
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Immobilienangaben in Windau, Lettland

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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